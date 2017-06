Susținătorii lui Dragnea

Filialele județene ale PSD îl susțin masiv pe Liviu Dragnea și dezavuează atitudinea lui Sorin Grindeanu. Sunt și excepții. Dar unele care confirmă regula. Cel mai important examen al conducerii centrale a PSD nu este – așa cum s-ar putea crede – cel din Parlament sau cel din fața șefului statului. Susținerea propriilor filiale este cea decisivă. Forța puternicului PSD a fost dată întotdeauna dată de la fel de puternicele filiale. Constituite și organizate pe modelul fostelor secții județene ale Partidului Comunist Român, filialele au dat, deopotrivă, lideri naționali, dar și șoșonari. Acea mare masă de manevră râvnită de mai toate partidele. Alcătuită din membri simpli ai PSD, prin care se lipesc afișe electorale și câte și mai câte. De altfel, până la proba contrarie, dovada că liderii filialelor sunt cu Dragnea o reprezintă votul de miercuri noapte: unanimitatea! Chiar dacă seamănă cu unanimitățile de la congresele PCR, unanimitatea susținerii lui Dragnea este o realitate.

Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, consideră că Sorin Grindeanu trebuie să înțeleagă că interesul României și al românilor este mai presus de orice și că programul de guvernare votat de foarte multe persoane trebuie implementat așa cum s-a stabilit. „Este un moment de unitate, de solidaritate în interiorul PSD și este bine să nu ne abatem de la programul de guvernare“, a spus Marius Dunca, pentru Agerpres. La rândul lui, Alin Văcaru, vicepreşedintele PSD Gorj, a spus că evoluțiile recente nu fac bine partidului. El a mai declarat că optează pentru „rămânerea domnului Grindeanu“.

Preşedintele PSD Alba, Ioan Dîrzu, a precizat joi că nu crede că se doreşte o excludere a lui Sorin Grindeanu din PSD, pentru că această decizie „nu ar face bine nimănui“. Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, consideră că Sorin Grindeanu ar trebui să demisioneze din funcţia de premier. Purtătorul de cuvânt al PSD Timiș, Lucian Ursulețu, și-a anunțat miercuri demisia din funcție și din partid, după ce Comitetul Executiv al formațiunii a decis să-i retragă sprijinul politic premierului Sorin Grindeanu, informează Agerpres. „Este un moment trist pentru toți PSD-iștii și, implicit, pentru mine. În urma a ceea ce s-a întâmplat azi, am decis să renunț la funcția de purtător de cuvânt al PSD Timiș și la calitatea de membru al Partidului Social Democrat. Decizia mea este strict legată de ceea ce s-a întâmplat în această seară, convins fiind că nu există reconciliere între membrii PSD și Liviu Dragnea. (...) Vă place sau nu Sorin Grindeanu, în seara asta a dovedit că poate și că se poate și altfel. Fără obediență, fără cap plecat“, arată Lucian Ursulețu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Preşedintele executiv al PSD Timiş, Călin Dobra, a afirmat că organizaţia al cărei lider este nu se gândeşte la schimbarea lui Sorin Grindeanu din funcţia de preşedinte al filialei.

Foști miniștri

Liviu Dragnea, președintele PSD, beneficiază de sprijinul miniștrilor din fostul guvern Grindeanu. Toți au demisionat, iar joi dimineață demisiile au ajuns la Palatul Victoria. De altfel, Dragnea i-a și invocat pe miniștri, fără să-i nominalizeze însă pe vreunii, ca pe cei care erau cei mai nemulțumiți de Sorin Grindeanu. Din declarațiile date înainte și după CEx-ul în care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu s-a detașat ca unul dintre cei mai înfocați susținători ai lui Dragnea. „Se pare că, dintre toți membrii Guvernului, numai premierul nu știa că semestrial se face o evaluare a implementării programului de guvernare. Monitorizarea presei nu se mai face la Guvern? Măcar de la TV ar fi aflat, din emisiunile în care a fost prezent Liviu Dragnea. Doar el credea că e pe viață în scaunul acela...“, a scris pe Facebook ministrul Muncii, după ședința CEx.

De altfel, în cadrul ședinței, Lia Olguța Vasilescu a fost cea care i-a cerut în numele PSD demisia lui Grindeanu. „Tocmai pentru că vă respect atât de mult, aș vrea să nu vă văd în rolul lui Zgonea. Cred că trebuie să fie clar că nu ne putem agăța de scaun. Partidul ne numește, partidul ne retrage“, a spus ministrul Muncii la reuniunea Comitetului Executiv Național al PSD.

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru Cuc este și el unul dintre susținătorii lui Dragnea, la fel ca și fostul ministru de Interne Carmen Dan. Aceasta este, de altfel, menționată destul de des pe lista scurtă a posibililor succesori ai lui Grindeanu, dacă PSD va reuși să-și treacă propria moțiune de cenzură. După demisie, Carmen Dan a declarat că Grindeanu a fost cel care a refuzat dialogul. „Eu mi-am dat demisia ieri, eu și cred că mulți alți colegi ai mei. Am înțeles că nu toți. Până când demisia nu se publică în Monitorul Oficial, ocupăm încă aceste portofolii, dar trebuie să avem grijă să nu ne depăşim competenţele expres prevăzute de lege. Actul nostru de ieri a fost unul de solidaritate. Solidaritate între noi, membrii Guvernului, pentru că eu am înţeles că trebuie să lucrăm în echipă. Ideea fericită ar fi fost să putem continua în această formulă. Nu a fost posibil, pentru că premierul nu a vrut să aibă un dialog. Premierul la momentul ăsta este singur.“ Ca și Olguța Vasilescu, și ministrul demisionar de Interne i-a reproșat lui Grindeanu că se agață de funcție. „A fost o analiză a activităţii Guvernului, pe care toţi o anticipam încă din momentul în care ne-am preluat mandatele. Niciunul dintre colegii mei şi nici eu nu am primit aceste mandate cadou“, a mai precizat Dan.

Trompete

Tot printre susținătorii de marcă ai președintelui PSD Liviu Dragnea se numără și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cea care a și adresat primele critici publice guvernului condus de Sorin Grindeanu. De altfel, după refuzul acestuia de a demisiona, Firea și-a continuat atacurile acide la adresa prim-ministrului. „Avem un fost coleg care bântuie ca o fantomă prin Palatul Victoria, nu mai are legitimitate, nu a avut contribuții în campanie sau în comunicarea din perioada alegerilor. Nu s-a remarcat ca alți colegi din teritoriu, care au muncit în alegeri. Eroul campaniei a fost programul de guvernare, asta au votat românii. Pentru că ne aflăm într-o perioadă în care presa spune că PSD e pe cale să se dezintegreze, propun să spunem adevărul: să ne exprimam fiecare în organizații și să decidem ce poziție avem. Eu propun ca organizațiile să transmită pozițiile lor la Secretariatul General și apoi să le facem publice“, a declarat Gabriela Firea.

Tot despre fantoma lui Grindeanu a vorbit și secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, care a declarat la Antena 3: „O să fie singur, va bântui singur prin Palatul Victoria și așteptăm toți să își dea demisia. (...) Avem un singur om care se agaţă de scaun. Doar bunul-simţ îl poate face să plece“.

ALDE rămâne cu PSD

Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat încă de miercuri seară, umăr la umăr cu Liviu Dragnea, că un guvern și un prim-ministru care nu mai beneficiază de sprijinul politic nu mai pot funcționa. Liderul ALDE este și cel care a anunțat că moțiunea de cenzură se va depune săptămâna viitoare în Parlament. Tăriceanu se numără printre cei care așteaptă din partea premierului „gestul de onoare necesar“, respectiv demisia. Acesta a amintit că, în Marea Britanie, prim-ministrul Margaret Thatcher, după 11 ani de guvernare, a demisionat atunci când a pierdut sprijinul propriilor parlamentari. Liderul ALDE a susținut până acum fără nuanțe pozițiile anunțate de PSD. Reproșurile sale la adresa lui Grindeanu au vizat „incapacitatea de a conduce Guvernul“ și „agenda politică divergentă care ține de alte interese“. Lipsa coordonării miniștrilor a fost menționată și de Dragnea. Şeful PSD a vorbit și despre lipsa de comunicare a miniștrilor cu premierul, spunând ca unii miniștri s-au dus la el ca să-l întrebe ce să facă.

Dragnea a spus că a avut mai multe discuții cu premierul pentru a rezolva problema de comunicare. El mai afirmat că, de mai multă vreme, mai mulți miniștri ar fi vrut să plece din Guvern din cauza lui Grindeanu. Un alt politician care se alătură lui Dragnea este Ludovic Orban. Candidat la funcția de președinte al PNL, el nu a spus clar că este de partea lui Liviu Dragnea, ba chiar l-a acuzat că a provocat o criză, dar l-a criticat pe Sorin Grindeanu, despre care a afirmat că este iresponsabil prin faptul că se „cramponează de putere“, iar PNL nu va susține în Parlament un eventual cabinet 2 Sorin Grindeanu.

„Când a primit osul se gudura, acum muşcă pentru că i s-a luat osul“, a adăugat Orban despre premier.