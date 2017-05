Sylvester Stallone și-a vândut câinele pentru de-ale gurii

Puțină lume știe că faimosul actor a avut un drum presărat cu încercări grele până să ajungă pe covorul roșu de la Hollywood. Înainte să devină celebru și să creeze cele două personaje legendare, Rocky și Rambo, el a răbdat de foame, a fost falit, nu își permitea să plătească încălzirea pentru apartament și nu reușea să își găsească un loc de muncă stabil.

Ajuns în pragul disperării, Stallone a decis să își vândă câinele, pentru a se putea hrăni. El a povestit, într-un interviu recent, că îi duce dorul patrupedului, numit Butkus, și spune că îi datorează succesul lui din carieră. „Prin 1971 era doar un cățeluș. Amândoi eram slăbănogi, mereu înfometați, și ne duceam viața într-un adăpost de noapte din subsolul unei stații de metrou din New York. Aveam doar două perechi de pantaloni și pantofii găuriți. Mi-am vândut Bullmastifful în 1974 și am primit 50 de dolari, de la un tip numit Little Jimmy, deși eu am cerut 100 de dolari“, a mărturisit actorul.

A scris scenariul de la filmul „Rocky“ după ce a văzut un meci de box la televizor cu Muhammad Ali (Cassius Clay). În mai puțin de o zi, a scris scenariul unui film care avea să devină legendar, Rocky (1976). Ar fi putut obține 300.000 de dolari pentru un scenariu, dacă ar fi acceptat să nu joace rolul principal, însă a câștigat doar 20.000 de dolari pentru scenariu, ca urmare a încăpățânării sale de a apărea în propriul script. „După ce am vândut scenariul de la Rocky, am mers să îl văd pe Little Jimmy şi l-am implorat să îmi dea câinele înapoi. A început să spună că micuţii lui îl iubesc deja. Bărbatul acela a vrut să se bată cu mine și a spus că mă va ucide – era o persoană mică şi nebună. Iar eu nu puteam să mă lupt cu el, m-ar fi arestat. Aşa că m-am oferit să îi plătesc dublu. Oricum, am ajuns să îi dau 3.000 de dolari“, a povestit Sylvester Stallone.