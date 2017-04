Tabăra lui Ponta pierde soldați

Mult comentata și invocata tabără a lui Victor Ponta din PSD, care i-ar fi rămas fidelă în continuare, aproape că a fost desființată în totalitate. Ușor, dar sigur, Liviu Dragnea i-a răsplătit cu funcții pe toți cei care au continuat să graviteze în jurul fostului premier, fie din inerție, fie pentru că îi lega un trecut comun, și după ce Ponta a ieșit la atac împotriva actualei conduceri a partidului, dar și a guvernului condus de Sorin Grindeanu.

Una din ultimele redute ale lui Ponta, Gorjul, a fost și ea anihilată. Prietenul fostului lider al PSD, Ciprian Florescu, fost vicepreședinte la Consiliul Județean, a fost numit prefect al județului Gorj. Numirea acestuia nu a fost una chiar atât de simplă precum i s-a servit publicului. Înainte cu câteva zile ca guvernul să anunțe decizia numirii în funcție a noului său reprezentant în teritoriu, la nivelul județului Gorj au existat mai multe speculații referitoare la posibilitatea ca Florescu să nu mai ocupe funcția respectivă. Liderii PSD Gorj au dezmințit acest lucru. Senatorul Florin Cârciumaru și deputatul Mihai Weber au dat asigurări că nu s-a pus niciodată în discuție această posibilitate și că Florescu și-a păstrat constant șanse ca să fie numit reprezentant al guvernului în teritoriu.

Întrevederea cu Ponta, decisivă

Ciprian Florescu a demisionat deja din PSD și a decis să renunțe la întreaga echipă cu care a lucrat la CJ, echipă din care făceau parte și unii dintre fidelii din fostul fief al lui Victor Ponta. Numirea sa ca reprezentat al executivului în teritoriu a destabilizat mult balanța decizională din cauza întrevederii pe care acesta a avut-o, la sfârșitul lui februarie, cu fostul premier. Ponta a fost însoţit, la vremea respectivă, la Tribunal, de vicepreşedintele PSD Gorj, Ciprian Florescu. Noul prefect de Gorj a fost singurul membru al PSD Gorj care s-a întâlnit, în văzul tuturor, cu Victor Ponta. „Nimeni nu poate să mă acuze în legătură cu prietenii pe care mi i-am ales de-a lungul vieţii. Nimeni nu poate să mă acuze dacă rămân alături de aceşti prieteni şi nu le întorc spatele. A fost o chestiune care ţine strict de relaţia pe care o am cu domnul Victor Ponta şi nu ştiu de ce ar trebui cineva să mă condamne la cine ştie ce pedeapsă pentru că am fost alături de domnia sa. Nu cred că este un capăt de ţară că am fost alături de Victor Ponta, dar dacă cineva consideră că a fi alături de Victor Ponta în acest moment este un delict, eu îmi asum absolut orice fel de măsură. Însă eu ştiu că în PSD sunt oameni inteligenţi şi nu ar putea să pună la îndoială ataşamentul meu faţă de partid. Am fost singurul care s-a întâlnit cu Victor Ponta. Nu înţeleg de ce ar trebui să deranjeze pe cineva faptul că m-am întâlnit eu cu Victor Ponta“, își justifica Florescu opțiunea. Mai mult, acesta preciza că l-ar însoţi şi pe Liviu Dragnea la tribunal, dacă ar avea vreun proces în Târgu Jiu. „Relaţia mea cu domnul Dragnea nu este la fel de apropiată cum este relaţia mea cu domnul Victor Ponta, dar aş face-o cu mare drag, deşi mi-aş dori să nu aibă parte de astfel de prezenţe pe la Tribunal şi alte instituţii cu profil juridic. Îmi doresc ca toţi membrii PSD şi cei de la vârf, şi mai jos, să-şi rezolve foarte repede problemele cu justiţia. Oricând, cu orice coleg aş putea să mă înfăţişez, să-l susţin măcar moral. Repet, Victor Ponta a fost foarte mulţi ani deputat de Gorj, s-a consolidat între noi o relaţie care depăşeşte latura politicul. Asta nu înseamnă că, odată ce mi-am afişat chipul alături de Victor Ponta întorc spatele conducerii centrale a partidului. Nimeni nu mă poate acuza că nu sunt pesedist 100%, voi face întotdeauna muncă politică, indiferent de conducerea de la vârf “, admitea Florescu.

Conducere blocată la PSD Gorj

Conferinţa judeţeană de alegeri a PSD Gorj nu va mai avea loc în această toamnă, aşa cum se anunţase iniţial. Senatorul PSD Florin Cârciumaru a spus că nu se pune problema schimbării conducerii partidului în acest an. „Nu se discută de aşa ceva. În momentul de faţă, conducerea Organizaţiei PSD de la Gorj se bucură de aprecieri, de susţinere din partea conducerii de la nivel naţional, datorită rezultatelor obţinute de-a lungul timpului şi mai ales a rezultatelor obţinute la alegerile parlamentare din anul 2016. Nu cred că se pune problema să fie schimbată o conducere care câştigă un post de senator din doi şi patru deputaţi din cinci“, a declarat Florin Cârciumaru. Liderul PSD Gorj a precizat că nu se vor organiza alegeri decât în judeţele unde există o conducere interimară.