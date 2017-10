Tăriceanu: "Ce ne interesează pe noi?"

România a devenit o piață de desfacere pentru autovehiculele uzate din alte țări, fiind necesare măsuri pentru stoparea acestui fenomen, a declarat miercuri, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, cu ocazia unei vizite efectuate la Uzina Dacia de la Mioveni.

"România a devenit (...) o piață de desfacere pentru mașinile second-hand. E foarte bine pentru țările din occident care scapă de aceste mașini pentru că în loc să le dea la reciclare, la dezmembrare și să obțină pe ele probabil în cel mai bun caz câteva sute de euro, obțin mii de euro din vânzarea lor în România. Și transformăm România, în pofida eforturilor făcute prin prima de casare, un cimitir al mașinilor vechi din Europa Occidentală", a spus Tăriceanu în cadrul unei conferințe de presă.

El a adăugat că numărul de mașini vechi importate depășește numărul de mașini casate prin programul de reînnoire a parcului auto, situație care, în opinia sa, este "total nefirească".

"Ce ne interesează pe noi? Ne interesează să avem un mediu curat, să avem siguranță rutieră mai bună, să păstrăm locurile de muncă sau să generăm locuri de muncă suplimentare (...). Ne gândim la niște soluții prin care să frânăm importul de second-hand în favoarea mașinilor noi și de preferință fabricate în România. Este ceea ce fac toate țările europene. (...) Vom analiza în viitor care sunt măsurile pentru a frâna importul acestea sălbatice de second-hand, care nu fac decât să dăuneze economiei pe ansamblu, dar nu numai economiei, mediului, cetățenilor, pentru că poluează, sunt nesigure", a mai spus președintele Senatului.

La rândul său, Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Uzinele Dacia Pitești, că programul Rabla trebuie dezvoltat an de an, atrăgând atenția că o mașină produsă în țara noastră aduce bani la buget, în timp ce mașinile second hand nu aduc niciun profit.

"Programul Rabla nu numai că trebuie menținut, ci și dezvoltat, cred că trebuie să fie în creștere în fiecare an. Am aplicat de la partid pentru trei Loganuri. Depunem și pentru Duster. Am văzut noul Duster care este o mașină plăcuta, fiabilă, cred că va fi un mare succes în România", a spus Dragnea, aflat în vizită la Uzinele Dacia Pitești.

"E bine ca toți să conștientizăm ce înseamnă să cumpărăm mașini fabricate în România față de mașini cumpărate second hand din străinătate. O mașină produsă în România aduce 3.500 de euro la buget, una importată-zero", a mai spus Liviu Dragnea.

Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea au vizitat, miercuri, Uzina Dacia de la Mioveni și au discutat cu conducerea societății despre prioritățile industriei auto din România.