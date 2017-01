Tăriceanu: "Dictatorul discută direct cu poporul"

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a criticat, miercuri, demersul preşedintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pe tema „continuării luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice”.

"Mie mi se pare că demersul este nepotrivit. Ar fi fost normal ca, în cazul în care ar fi existat o dezbatere publică care să pună sub semnul întrebării necesitatea continuării acestor demersuri, să se organizeze un referendum și, după aceea, pe baza referendumului să se ia decizia. Deciziile sunt deja luate. Nu știu de ce mai organizăm referendum, dar în fine... asta este întrebarea la care sigur va trebui să răspundă Parlamentul în ansamblul său și președintele României. (...) Această idee pe care președintele a avansat-o, de organizare a unui referendum, se circumscrie unui alt tip de atitudine, caracteristică regimurilor totalitare, în care dictatorul discută direct cu poporul, peste capul instituțiilor democratice, peste capul Parlamentului, peste capul partidelor politice. (...) Aceste consultări sunt, de multe ori, riscante și, ca să înțelegeți ce înseamnă riscul unor asemenea consultări, vă dau exemplul Germaniei (...) care, când a redactat Constituția ce este în vigoare și astăzi, a eliminat posibilitatea organizării de referendum tocmai de teama ca Germania să nu se reîntoarcă la epoca de dictatură pe care a cunoscut-o”, a apreciat Tăriceanu.

Preşedintele Senatului l-a criticat pe șeful statului și cu privire la o declarație făcută la Strasbourg.

"Am urmărit declarațiile pe care președintele Iohannis le-a făcut la Strasbourg și (...) am o neînțelegere și îmi permit să ridic această întrebare în spațiul public cu speranța că președintele va face o clarificare necesară. Domnia sa a declarat ieri că 'cei care au impresia că ei conduc lucrurile acum' și m-am simțit vizat în calitate de președinte al Senatului, de membru al coaliției de guvernare și îmi pun întrebarea normală: nu coaliția aceasta care are majoritatea în Parlament și care susține Guvernul este cea care conduce instituțiile democratice și Executivul? Cum adică avem impresia că noi conducem? Înțelegem că există de fapt, paralel cu puterea democratică, alte structuri de putere care conduc România — președintele, ajutat de nu știu cine, de băieți, de unii băieți, ăia poate numai cu ochii albaștri. (...) (Președintele — n.r.) pare, prin toate acțiunile pe care le-a desfășurat în ultima perioadă, să ignore votul pe care românii l-au dat și să dorească să conducă România în afara cadrului constituțional democratic", a spus Călin Popescu Tăriceanu.