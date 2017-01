Tăriceanu: "O reușită istorică"

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a scris duminică, pe Facebook, că momentul aderării României la UE reprezintă “o reuşită istorică”, iar țara noastră beneficiază "pe deplin de principiul solidarității țărilor membre care ne dă posibilitatea accesării fondurilor europene pentru dezvoltare economică și socială".

"Pe 1 ianuarie 2007 aprindeam luminile pentru o Românie europeană. În urmă cu 10 ani reuşeam să ducem la îndeplinire un proiect naţional la care au contribuit elitele intelectuale și politice – aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.

Îmi amintesc foarte bine momentul în care România a devenit membru al Uniunii Europene. Pentru ţara noastră a fost o reuşită despre care putem spune fără exagerare că a fost una istorică. La 10 ani de la acel moment, din ce în ce mai mulți români conştientizează rolul pe care statutul de stat membru al Uniunii Europene îl are pentru dezvoltarea economică şi socială. Creşterea economică accelerată începută în momentul în care perspectivele de aderare la UE au devenit clare pentru ţara noastră este ceva de netăgăduit. Beneficiem pe deplin de principiul solidarității țărilor membre care ne dă posibilitatea accesării fondurilor europene pentru dezvoltare economică și socială.

În cei 10 ani am învăţat o lecţie importantă: “singurătatea geopolitică” nu este acceptabilă pentru ţări ca România şi pentru nici o ţară din Europa de Sud – Est sau din Europa de Est. Am învăţat lecţii importante despre oportunităţile oferite de aderarea la UE.

Dar cel mai important lucru pe care l-am realizat și pe care uneori suntem tentați să îl uităm este că România a devenit parte a unui spațiu politic definit în mod uzual ca fiind cel al democrațiilor liberale. Cele patru libertăți fundamentale care guvernează spațiul european, dintre care cea mai importantă e fără putință de îndoială libera circulație a persoanelor, au o consecință pozitivă uriașă asupra românilor. Milioane de români pot călători fără opreliști în Uniunea Europeană sau pot merge să muncească acolo unde găsesc condițiile optime.

Aderarea la UE a însemnat tocmai impulsul decisiv în ceea ce priveşte aderarea ţării noastre la un nou model de societate, bazat pe democraţia politică şi pe capitalism", a scris Tăriceanu pe contul său de Facebook.

România sărbătoreşte, duminică, zece ani de la intrarea în Uniunea Europeană.

Aderarea României la Uniunea Europeană a avut loc la 1 ianuarie 2007, odată cu Bulgaria, iar la acel moment Călin Popescu Tăriceanu era prim-ministru.