Tăriceanu: Președintele face o greșeală imensă, pentru că vrea să-l copieze pe Băsescu

Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, marți, că șeful statului a încercat formarea unei majorități de centru-dreapta, alta decât cea rezultată din alegeri.

"La această discuție, subliniez, nu am fost singur, am fost cu colegul meu, copreședintele ALDE Daniel Constantin, deci există martori la această discuție, președintele era singur. Președintele ne-a prezentat care este dorința domniei sale, de a realiza o altă majoritate decât cea rezultată din alegeri, pe zona centru-dreapta, alcătuită din PNL, ALDE, USR, PMP, UDMR plus minorități, care pe hârtie ar fi însumat puțin peste 50%, dar evident ar fi desconsiderat opțiunea majoritară a electoratului. Ceea ce a fost pentru mine surprinzător (...), această propunere a fost însoțită de o serie de considerații ale președintelui pe care eu le-am apreciat ca fiind mai degrabă parte a unui bluff, adică o încercare de intimidare a noastră, a mea și a colegului meu, în speranța că vom ceda, că ni se vor înmuia (...) picioarele și că vom accepta o astfel de formulă", a spus Tăriceanu, la Antena 3, potrivit Agerpres.

El a arătat că "președintele face o greșeală imensă, pentru că vrea să-l copieze pe Băsescu, care era maestru la poker". "Eu nu sunt jucător de poker, nu știu poker și nu-mi place poker și nu admit pokerul în politică. Eu nu joc poker, eu nu sunt dispus să joc poker", a adăugat liderul ALDE.

Tăriceanu a mai spus că președintele Iohannis a încercat să-l determine să-și schimbe atitudinea.

"Formula pe care a folosit-o a fost una foarte clară. A spus: 'Eu nu voi accepta sub nicio formă un guvern PSD cu un premier PSD. Este o luptă în care eu mă voi angaja și merg până la capăt. Și, atenție, voi, cei de la ALDE, că o să cădeți degeaba în acest război, care nu e războiul vostru'. Eu am considerat că este un bluff care să ne determine să ne schimbăm atitudinea. (...) La vremea respectivă am considerat-o amenințare, dar cu un scop politic, de a obține crearea majorității de centru dreapta", a detaliat Tăriceanu, arătând că s-a simțit obligat să-i atragă atenția președintelui asupra rezultatului votului.

În opinia sa, șeful statului a refuzat propunerea de prim ministru făcută de PSD și ALDE din dorința de a face un gest de "autoritate absolută", pentru a arăta țării că el este cel care conduce jocul politic din România.

Totodată, el a mai susținut că președintele vrea "să forțeze mâna" PSD și ALDE, pentru a declanșa o procedură de suspendare, considerând că suspendarea poate "să-l reîncarce, să-l reinventeze așa cum s-a întâmplat cu Băsescu în 2007 și să-i dea un aplomb suplimentar pentru continuarea mandatului până în 2019".

Tăriceanu a arătat că a discutat cu social-democrații despre posibilitatea constituirii unei comisii parlamentare speciale, care să analizeze poziția președintelui, precizând în același timp că PSD-ALDE nu dorește să cadă "capcana declanșării unei crize politice majore''.

"De aceea am considerat că este util să ne luăm un timp de gândire, să vedem care este cea mai bună soluție. Nu cred că în acest moment ar trebui să primeze un război al orgoliilor. Este cel mai păgubos lucru. Nu vrem să ne lăsăm antrenați într-un război care nu afectează numai instituțiile politice, ci o țară întreagă. Nu am un răspuns. Încercăm o soluție politică, ca să nu se aprindă toată casa, dar nu o să putem să asistăm la o atitudine de desconsiderare a Constituției și a votului cetățenilor fără să avem în vedere cealaltă posibilitate pe care președintele crede că o vom utiliza — suspendarea", a adăugat Tăriceanu.

El a admis că nu există o ''soluție" în prezent. ''De aceea am zis că este important să ne luăm un minim timp de gândire, să lăsăm toată această tensiune să se decanteze puțin, pentru că nu este bine să iei decizii în tensiune, în pripă. Și subliniez dorința noastră de a evita să ne adâncim într-o criză politică", a mai spus Tăriceanu.