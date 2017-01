Taylor Swift vrea ca reședința ei să fie reper istoric

Cântăreața americană are visuri din ce în ce mai mărețe. Interpreta hitului „Blank space“ vrea ca reședința sa din Beverly Hills, deținută în trecut de Samuel Goldwyn, să fie inclusă pe lista monumentelor istorice, conform Beverly Hills Courier. Ziarul local a publicat un articol în care prezintă cerința proprietarei, adresată Comisiei Patrimoniului Cultural, de a lua în considerare locuința ca reper istoric.

Casa fost cumpărată de Taylor Swift în septembrie 2015, cu suma de 25 de milioane de dolari, și are o suprafață de 1.000 de mp, șase dormitoare și cinci băi. Taylor vrea să se asigure că spectaculoasa construcție va fi protejată și conservată de-a lungul timpului. Proprietatea deținută în trecut de Samuel Goldwyn a fost contruită în 1934, sub atenta supraveghere a arhitectului Douglas Honnold. Pe lângă numărul impresionant de camere, în incintă se mai regăsesc și o sală de mese formală, o sală de cinema, una de fitness, o piscină și o casă la piscină.

De asemenea, deasupra garajului a fost construită și o cameră privată pentru invitații speciali. Goldwyn deținea o casă de producții ce îi purta numele și a lansat filme precum Guys and Dolls (1955) și The best years of our lives (1946).

El a găzduit, pe vremea când locuia în această reședință, numeroase petreceri hollywoodiene la care au luat parte Charlie Chaplin, Clark Gable sau Marlene Dietrich. Fiul său, Samuel Goldwyn Junior, a fost și el un celebru producător de filme, urmând tradiția recepțiilor opulente. Taylor Swift, în vârstă de 27 de ani, deține mai multe proprietăți, dintre care: o casă în Nashville, una în New York, un penthouse în Tribecca și o casă pe plajă în Rhode Island.

Cele mai scumpe locuințe ale celebrităților

Domeniul lui Celine Dion

Irving Zsoff, managerul Christinei Aguilera, și-a achiziționat o locuință în Los Angeles ce se întinde pe 900 de metri pătrați și are zece băi, șapte dormitoare, sală de sport cu piscină și spa, plus camere pentru fiecare servitor. Grădina se întinde pe 0,6 hectare și a costat aproape 19 milioane de dolari.

Actorul Leonardo diCaprio a achiziționat un apartament într-un bloc din cartierul newyorkez Greenwich Village care a fost estimat la aproximativ 15 milioane de dolari și este nonconformist datorită existenței dușurilor cu apă îmbogățită cu vitamina C, aparatelor de aer condiționat cu aer purificat și îmbogățit cu uleiuri esențiale pentru aromaterapie, toate pentru sănătatea proprietarului.

Celine Dion și soțul ei au construit în trecut în Florida, Jupiter Island, un domeniu uriaș, pentru care au plătit 72 milioane de dolari. Proprietatea le-a oferit, pe lângă utilitate, distracție și relaxare. Domeniul acestora include un parc acvatic, un râu artificial și numeroase tobogane cu apă.