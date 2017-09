Televiziunea Publică, târâtă în scandal!

Televiziunea Publică a ajuns în centrul atenţiei, dar nu datorită unei audienţe deosebite. Performanţa le aparţine domnilor Dragoş Pătraru şi Ionuţ Cristache, primul prezentator al emisiunii „Starea Naţiei”, iar cel de-al doilea al emisiunii „România 9”. Primul domn, supărat ca de obicei ca prezentatorul de baluri ale gospodarilor pe sat, a declarat în cadrul unei dezbateri: „Cea mai mare frică a mea când mă uit dimineaţa pe audienţe, şi eu am de astea rele dimineaţa, deci mă doare ficatul, m-a lăsat săptămâna trecută Cristache la 0,1. Deci am zis a doua zi că intru în turnul ăla şi-l caut, nu ştiu unde are biroul, şi-l joc în picioare. Deci am avut aşa o pornire, mă doare ficatul, mi se pune splina, este ceva fizic”.

Şi-acum traducerea: 0,1 înseamnă ratingul, care reprezintă cam 10.000 de telespectatori, iar turnul reprezintă turnul Televiziunii Publice. La scurt timp a venit replica domnului care s-a enervat ca prezentatorul de baluri ale gospodarilor pe sat şi care, cu o eleganţă egală cu cea a domnului pe care l-a luat durerea de ficat, a spus că numele său nu apare în rechizitoriile procurorilor DNA din dosarele lui Sebastian Ghiţă. Evident, aluzia de o fineţe egală cu cea a glumelor de şantier făcute de şantierişti pe şantier a fost la adresa lui Dragoş Pătraru. Şi a mai spus domnul de la România care, chipurile, ar fi nouă, că domnul care-şi plimbă emisiunea pe la toate televiziunile ca pe sfintele moaşte, că dumnealui are audienţe mult mai bune decât proaspăt reaterizatul în Televiziunea Publică.

În perioada în care am avut onoarea să lucrez la TVR 1, adică începând din toamna lui 2014 şi până spre finalul anului 2015, am fost în câteva rânduri ţinta criticilor domnului Pătraru. Motivul a fost acelaşi: nu făceam suficientă audienţă, astfel încât domnia sa să pornească în cursa pentru cucerirea de noi culmi ale audienţei de pe o poziţie avantajoasă. Niciodată, dar absolut niciodată nu am ieşit public pentru a comenta afirmaţiile domnului Pătraru. Nu am făcut-o pentru că am considerat că nu este normal ca imaginea TVR 1 să aibă de suferit din cauză că realizatorul principalului talk-show politic, „Vorbeşte liber”, şi prezentatorul de la „Starea Naţiei” se ceartă în public. În schimb, prezentatorul Ionuţ Cristache şi-a pus şi el mâinile în şold, imitându-l pe Dragoş Pătraru, şi s-a apucat de ţipat în spaţiul public. Şi măcar de s-ar baza pe ceva. Numai că audienţa emisiunii „România 9” este cu mult sub audienţele „Vorbeşte liber”.

Dovada o reprezintă măsurătorile oficiale. Una peste alta, cei doi supăraţi ca prezentatorii de baluri ale gospodarilor pe sat dovedesc că nu au pic de respect pentru Televiziunea Publică. Ar fi interesant ca domniile lor să facă o emisiune împreună, în care să se certe cu scopul de mai creşte audienţa TVR 1. Doar vorbim despre o televiziune publică, şi nu despre una pudică, ce naiba. Şi încă ceva: sper că Dragoş Pătraru regretă profund că înaintea emisiunii sale nu mai este „Vorbeşte liber”. Sper că regretă, după ce a avut în deschidere emisiunea prezentată de Cosmin Prelipceanu, iar în prezent „se bucură” de deschiderea făcută de Ionuţ Cristache. Vorbim (liber) pe datele de audienţă, nu pe altceva.