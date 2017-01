Tentația șmenului

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu îl critică pe blogul său pe Liviu Dragnea în cazul ordonanțelor privind grațierea și modificările aduse Codului Penal, indicând câteva măsuri administrative care, în opinia sa, ar rezolva mare parte dintre problemele privind condițiile din pușcării.

Iată postarea lui Sorin Ovidiu Vîntu:

Prima prostie uriașă a lui Liviu Dragnea a constituit-o lipsa totală de autonomie pe care i-a impus-o lui Grindeanu, lucru demonstrat de atitudinea penibilă de a-l accepta în timpul ședinței Guvernului al cărui premier era el, cel prezent, și nu Dragnea sau Iohannis. A doua prostie uriașă a fost tentativa de a trece fraudulos, printr-o ordonanță de urgență, un decret de grațiere și niște modificări la Codul Penal și de procedură penală, folosind drept pretext supra-aglomerarea și condițiile subumane din penitenciare. Am folosit termenul de fraudulos nu în accepțiunea lui penală ci în înțelesul moral al demersului comis prin cele două acte normative. Maniera la care s-a procedat este de tip mahala, pe sub masă și prin batistă. O coterie de hoți de găini care se furișează în toiul nopții să umfle orătăniile din curțile vecinilor, transformând astfel un act de clemență socială (mă refer la grațiere) într-o ordinărie de bodegă. În locul unei asumări politice transparente care să se încadreze într-o nouă și necesară abordare a filosofiei penale a respectivelor acte normative, ne-am trezit cu o fleașcă de decret de care nu beneficiază nici măcar găinarii și cu niște modificări la codul penal a căror singură “virtute” este starea de liniște de care are nevoie Dragnea pentru a pune în aplicare programul PSD, pe care numai el îl știe. Fără ca disprețul pentru Iohannis să scadă, înțelegând meschinăria motivelor care-l mână în luptă, apreciez totuși intervenția lui în această problemă.

Ziua de 18.01.2017 n-a însemnat doar falimentul unui anumit mod de a face politică, ci a arătat că sistemul nu înseamnă Coldea (urât mod de a “muri” pentru un tip de asemenea anvergură) și Kovesi, ci mult mai mult.

I-ați văzut la lucru cu această ocazie pe mulți dintre ei, ziariști care foloseau aceleași argumente folosind aproape și aceleași cuvinte (și tu, domnule C.T. Popescu?), oficialități din justiție, din “societatea civilă”, din clasa politică, agitatori de pe Facebook, o rețea foarte bine pusă la punct și coordonată, folosindu-l ca lider formal pe însuși președintele României, Klaus Iohannis. Cu un asemenea sistem nelegitim construit de prietenii noștri americani nu te poți lupta domnule Dragnea, cu șmenuri de genul celor încercate azi, ci cu legitimitatea politică pe care ai dobândit-o la alegeri. Ori conduci, ori îngenunchează! Și fă-ți rost rapid de niște consilieri autentici, atât pe imagine cât și pe specializări. Sintagma “Program de guvernare” începe să semene, prin frecvența folosirii, cu celebrul “interes național”.

Vizavi de condițiile din pușcării, câteva măsuri administrative ar rezolva mare parte dintre probleme. Enumăr doar câteva. Pentru restul consiliez doar contra-cost.

Dreptul hoțului de a-și găti mâncarea în celulă. În fiecare celulă se găsește și unul cu bani care va ține în spate încă unul-doi și se rezolva problema cu lăturile pe care le servește astăzi statul. Dreptul hoțului de a face sponsorizări. Cei cu bani vor igieniza și vor moderniza pe banii lor pușcăriile. Teoria conform căreia asta va crește corupția în sistem e o glumă. Nu mai are unde să crească. Și este normal ca hoțul să primească niște compensații pentru aceste sponsorizări. Liberarea condiționată să fie un drept, nu o chestie la cheful unei comisii sau a unor judecători. În felul acesta se vor descongestiona pușcăriile cu cel puțin dublul numărului celor care vor ieși urmare a șmenului cu decretul de grațiere, și asta doar în prima fază și fără convulsii sociale.

4,5,….15 – astea sunt contra-cost

Băi generație, am folosit în mod deliberat o adresare bulevardeză la adresa lui Dragnea, pentru că a început să dezamăgească major prin lipsa de viziune, confundând un proiect de țară cu un program de guvernare, prin disimularea unor nevoi personale în niște acte normative de doi bani, prin lipsa de bărbăție, ascunzându-se în spatele lui Grindeanu (un personaj salubru, cu un ego pronunțat, care nu va accepta multă vreme poziția ingrată în care se află), în loc să-și asume politic deciziile. Dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât vedeam în el omul politic în stare să neutralizeze sistemul (nu să-l distrugă – asta va fi treaba ta) și, când colo, lasă acest lucru în seama unor ziariști, analiști și comentatori.

De un decret amplu de amnistie și grațiere evident că este nevoie și la fel de evident este că el trebuie dat rapid prin ordonață de urgență de către Guvern din câteva motive:

Descongestionarea penitenciarelor. Ați văzut că am folosit sintagma “decret amplu” pentru a sublinia faptul că acest decret trebuie să libereze nu 1500 de oameni ci 8-9000 de oameni. Repararea unor nedreptăți uriașe făcute de către sistem la adresa “indezirabililor”. Diminuarea unor condamnări absolut cretine dictate de judecători, la ordin, din slabă pregătire profesională, din prostie sau pur și simplu din răutate. Anularea sporului de 1/3 din catastrofalul Cod penal impus de Băsescu prin asumarea răspunderii de către guvernul Ponta, modificarea totală a noului Cod penal și a Codului de procedură penală, trebuind să fie făcută de către Parlament în funcție de filosofia penală pe care actualii guvernanți o vor adopta. Anularea totală a instrumentului de opresiune și șantaj folosit de către sistem, și anume dosarul penal, prin dezincriminare asumată transparent a acelor infracțiuni care stau la baza dosarelor prin care sunt șantajați liderii politici.

Poate pare o atitudine cinică, dar ea va duce în final la un punct zero, punct din care România va putea începe să se reconstruiască fără a-și mai pierde timpul cu tot felul de decontări și răfuieli, extrem de costisitoare și distructive.

Băi generație, cât de cretini pot fi ăștia care, în loc să vină cu un pachet de legi care să prevadă și pedepse alternative de executare a pedepsei, îi bagă în pușcării și vor să ia de la gura voastră peste 1.5 miliarde de euro pentru a construi noi stabilimente de încarcerare? Nu mă refer, evident, la scursurile societății ci la o masă uriașă de indivizi care stau în pușcării pentru tot felul de rahaturi gen conducere fără permis, abandon familial…

După cum vedeți un asemenea decret este mai mult decât necesar și trebuie dat prin ordonanță din simplu motiv că, dacă folosești Parlamentul, Iohannis va face pe dracu’-n patru să-l blocheze din motivele pe care le-am expus deja. N-aș vrea să se creadă că ceea ce am scris aici este o pledoarie pro-domo. Eu mai am câteva luni și termin definitiv cu toate porcăriile penale care mi s-au făcut. Ceea ce am scris provine dintr-o cunoaștere profundă a realităților aflate atât în interiorul cât și în exteriorul gratiilor.