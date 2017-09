Theresa May: Rusia, printre principalele amenințări cu care se confruntă Europa

Europa se confruntă cu intensificarea unor amenințări precum terorismul, infracționalitata cibernetică, imigrația și "agresiunea rusă", afirmă premierul britanic Theresa May într-un comunicat emis cu ocazia summitului UE privind tehnologiile digitale, care are loc vineri în Estonia.

"De la terorism la infracționalitate cibernetică, migrație ilegală și agresiunea rusă, amenințările pe care noi, europenii, le înfruntăm au crescut în complexitate și dimensiune. Acum, mai mult decât oricând, este în interesul tuturor să le confruntăm împreună", se afirmă în comunicatul citat de agenția de știri Tass.

"Cu cel mai mare buget al apărării din Europa, o rețea diplomatică extinsă, servicii de impunere a legii, informații și securitate de top, și poziția noastră în inima NATO, rolul Marii Britanii în apărarea Europei nu a fost niciodată mai vital", a adăugat May.

Premierul a mai precizat că Londra va continua să fie un participant activ la activitățile NATO și după ieșirea din Uniunea Europeană.

Theresa May, alături de președintele francez Emmanuel Macron și premierul eston Juri Ratas, urmează să viziteze baza NATO de la Tapa, Estonia, unde se află 800 de militari britanici, dar și trupe franceze, estone și daneze.

Șefa Guvernului de la Londra a mai adăugat că Marea Britanie își dorește să dezvolte "un parteneriat de securitate nou, îndrăzneț, cu UE" după Brexit.