Tiberiu Albu, lansare de album la Morning Gold

Studioul matinalului de la Gold FM, cu Radu Buzăianu şi Geanina Corondan, a devenit scena lansării albumului lui Tiberiu Albu. Un moment live de senzaţie care a transformat o dimineaţă, făcând-o rock.

Tiberiu Albu a devenit un nume pe scena muzicii româneşti odată cu emisiunea ”Vocea României”. Sub îndrumarea antrenorului Tudor Chirilă, Tiberiu a fost câştigătorul ediţiei din 2015. Momentele sale muzicale au creat emoţie şi au făcut dovada unor calităţi muzicale incontestabile. Printre acestea amintim Rock and roll-ul celor de la Led Zeppelin sau Dream On, de la Aerosmith, ori Phantom of the Opera.

Tiberiu a venit alături de colegii din trupa Fameless. Prima piesă performată live în studioul Gold FM a fost “Dash of blue”, unul dintre cele 10 cântece ale albumului. Lansarea va avea loc pe 27 ianuarie, la Hard Rock Café.

Atunci când Radu şi Geanina au făcut referire la “Vocea României”, Tiberiu a relatat o discuţie avută cu Tudor Chirilă. “Mi-a zis: «băi, eu o să câştig următoarele 8 sezoane»”. Pe Tiberiu Albu l-a felicitat şi Marcela Motoc, actriţa prezentă şi ea în studioul radioului. Cum l-a avut coleg pe Tudor Chirilă, Marcela a punctat că îl cunoaşte foarte bine, fiind colegi de facultate, şi merită să câştige.

Despre numele trupei (”Fameless”), Tiberiu a spus că l-a ales deoarece i se pare foarte potrivit şi vrea ca oamenii să înţeleagă faptul că nu celebritatea contează, ci piesa în sine şi mesajul. Radu Buzăianu şi Geanina Corondan l-au aplaudat pentru cele afirmate. “Mi se pare foarte mişto că sunt la Gold FM şi asta contează. Am venit aici, între prieteni şi am trasmis mesajul. Mesajul trupei contează”, a conchis Tiberiu.

Artistul a mai punctat că este adeptul colaborărilor şi chiar le doreşte. “Consider că artiştii ar trebui să colaboreze între ei”.

Matinalul dedicat şefilor

”Azi am călătorit foarte mult. Ne dor deja muşchii, oasele, toate cele. Am trecut prin vâltoarea învestirii lui Trump, am circulat cu actriţa-călătoare Marcela Motoc şi am culminat prin a ajunge la un concert live cu Fameless. Și, fiindcă am decretat Ziua Mondială a şefilor, lumea ne-a scris cum e şeful ideal şi am constat că toată lumea din jurul meu e şeful ideal. Pe toți i-aş fi dori ca şef”, spune Geanina Corondan.

Legat de acest aspect, domnul Cornel Nistorescu, care are atribuţii de şef de ceva timp, a povestit în direct că uneori a da afară pe cineva nepotrivit pe o nişă este un pas înainte. A dat exemplu episodul când l-a dat afară pe Mircea Badea de la Radio Total pentru că s-a dovedit a nu fi un bun reporter de teren. Dar acum este un bun actor. ”Nu întotdeauna a da afară pe cineva înseamnă a-i face un rău. A-l opri dintr-un drum nepotrivit îl poate ajuta să îşi găsească adevărata chemare”, a spus dl. Nistorescu.

