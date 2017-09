Toader: Dacă există practică neunitară privind liberarea condiţionată, fac demers la ÎCCJ

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat, marţi, că în cazul în care va constata că există o practică neunitară privind liberarea condiţionată, atunci va face un demers la ÎCCJ pentru a iniţia un recurs în interesul legii şi a da o interpretare care să fie obligatorie pentru judecători.

„Eu am vizitat multe penitenciare (...) Majoritatea deţinuţilor spun că li se amână liberarea condiţionată fără niciun motiv. Noi nu trebuie să luăm de bun ceea ce spun ei, dar nici nu trebuie să negăm. Eu am cerut – şi astăzi am vorbit cu directorul ANP – să-mi dea toate hotărârile judecătoreşti în baza cărora astăzi în penitenciare avem deţinuţi aflaţi în prelungirea liberării condiţionate după îndeplinirea condiţiilor legale”, a spus Tudorel Toader.

„Nu ştiu care va fi rezultatul, dar dacă va fi o practică neunitară, atunci fac demersuri legale pentru a iniţia un recurs în interesul legii ca Înalta Curte să dea o dezlegare obligatorie şi în felul ăsta şi deţinuţii în procedura de liberare condiţionată să se bucure de un tratament egal în faţa legii”, a adăugat ministrul Justiţiei.

El a spus că o eventuală interpretare a ÎCCJ este obligatorie pentru judecători şi are rolul de a a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii, reprezentând un mecanism regulator.

„Dacă este un fenomen - nu o decizie-două, izolate - atunci există acest mecanism regulator prin care Înalta Curte pronunţă un recurs în interesul legii şi spune că în situaţia asta legea se interpretează şi se aplică în felul următor. Intepretarea Înaltei Curţi este obligatorie pentru judecători şi are rolul de a a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii”, a spus Toader.