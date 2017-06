Toader: Guvernul nu mai are suport politic, dar are încă suportul juridic

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat joi că este încă membru al Guvernului, subliniind că va respecta deciziile politice și juridice care vor fi luate.

"Un Guvern, indiferent în ce etapă funcționează, are două componente, se sprijină pe doi piloni: un pilon politic — sprijinul alianței majoritare și un pilon, o componentă juridică pe care o conferă Parlamentul. Eu fac parte, chiar dacă independent, încă fac parte dintr-un Guvern, un Guvern care am văzut că ieri a pierdut sprijinul politic, dar care are încă suportul juridic. Personal, cred că, în momentul în care se retrage sprijinul politic pentru un Guvern în ansamblul lui, se retrage implicit sprijinul politic și pentru fiecare membru al Guvernului, chiar dacă e membru de partid, al unui partid sau altul, sau dacă e independent. Sigur, voi respecta deciziile care vor fi luate pe cele două componente — politică și juridică", a declarat Toader, la Ministerul Justiției potrivit Agerpres.

Întrebat dacă face parte din "tabăra" lui Sorin Grindeanu sau a lui Liviu Dragnea, Tudorel Toader a răspuns: "Eu sunt ministrul Justiției, azi, încă și îmi îndeplinesc aceste obligații. Nu fac parte din nicio tabără, nu uitați că sunt ministru independent".

"Eu am optat așa pentru o atitudine de rezervă, dar toată lumea vorbește de legile Justiției și oarecum evocă o întârziere. (...) Consultați graficul și programul de guvernare, vedeți că legile Justiției sunt planificate pentru final de lună iunie. Eu am anunțat de săptămâna trecută că le am pregătite, urma zilele astea să le prezint în Guvern, dar se pare că agenda are alte priorități", a spus Toader.

Cu privire nefinalizarea proiectului privind realizarea "Cartierului Justiției", el a punctat că acesta nu se poate face în patru luni de zile.

"Cineva sau chiar în bilanțul acela ce scria: au trecut patru luni de zile de când sunt ministru, știți că eu am venit cu două luni mai târziu, nu din ianuarie, au trecut patru luni și nu am realizat 'Cartierul Justiției'. Păi, 'Cartierul Justiției' e un proiect extrem de generos și mare, sunt 11 hectare de teren lângă Biblioteca Națională, acolo sunt niște proprietăți private care ar trebui expropriate. Ar trebui studii de fezabilitate, trebuie autorizații, proiecte. În 'Cartierul Justiției', care e un proiect generos și frumos, sigur, cine îl va realiza, va realiza o mare operă pentru Justiție, acolo vor fi reunite, (...) acolo ar trebui să fie CSM-ul, Înalta Curte, Ministerul Justiției, Parchetul General, toate instanțele de judecată, toate unitățile Ministerului Public. Or, să spui cuiva că în patru luni nu a făcut un cartier de 11 hectare, bag seamă că probabil eu vorbesc despre altceva", a explicat Toader.

Întrebat dacă își reproșează ceva ca ministru al Justiției, Toader a răspuns: "Raportați-vă la programul de guvernare, la obiectivele din program și la ceea ce știți că am făcut și la ce nu am făcut".