Toaleta High-Tech

Bun venit în viitor! Sau am putea spune că deja suntem în urmă, dacă nu am auzit de NeoRest 750, o toaletă inteligentă produsă de compania japoneză Toto. Printre specificații se numără un capac care se ridică automat, unul de curățare personală, care poate fi controlat cu ajutorul unei telecomenzi, și un capac încălzit. Toaleta poate trage apa automat, se curăță singură și are un sistem integrat de purificare a aerului.

NeoRest 750 umezește vasul din ceramică înainte ca cineva să se așeze pe colac, pentru ca șansele să adere la el să fie cât mai mici. Probabil că una dintre cele mai interesante caracteristici este sistemul care îi curăță automat pe utilizatori după ce folosesc toaleta, eliminând nevoia de hârtie igienică. Toaleta este disponibilă deja, la prețul de 10.000 de dolari. Cei care nu dispun de această sumă își pot achiziționa un colac încălzit și un sistem de curățare personală la prețul de 500 de dolari.