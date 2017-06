Totuşi, de ce nu pleacă din „mlaştina din România”?

Cu 2% din PIB pentru sistemul de apărare şi cu disponibilitatea de a găzdui mai multe trupe americane, de a trimite mai mulţi militari români în teatrele de operaţiuni şi de a aştepta companiile americane cu pâine, cu sare şi cu cheia de la câteva sectoare rentabile ale economiei româneşti, alea care încă nu au fost date. Aşadar, preşedintele României, Klaus Iohannis, nu s-a dus cu mâna goală în vizită în Statele Unite ale Americii. Şi atunci cum să nu laude România omul de afaceri Donald J. Trump?

Firme din Austria, Germania, Italia şi Franţa au luat cam tot ce merita luat, începând cu gazele naturale şi terminând cu apa. Însă liderii statelor înainte amintite nu doar că nu laudă România, dar o mai şi critică uneori. Totodată, nu sunt de acord ori nu se zbat să ajute ţara noastră să fie primită în spaţiul Schengen şi să scape de Mecanismul de Cooperare şi Verificare. România este ţinută la graniţa spaţiului Schengen şi sub atenta monitorizare pe Justiţie din cauză că suferă de corupţie cronică. Dacă virusul corupţiei este prezent peste tot şi este atât de puternic, atunci cum de nu s-au îmbolnăvit firmele din Austria, Germania, Italia şi Franţa? De ce acestea rămân în loc să-şi facă bagajele şi să plece acasă? De ce preferă să rămână în „mlaştina din România”, vorba unui aşa-zis jurnalist de la Bucureşti, care a adresat o întrebare legată de lupta anticorupţie în cadrul conferinţei de presă comune Trump-Iohannis? De ce nişte companii atât de serioase, care au muncit din greu să-şi facă un nume, îşi asociază imaginea cu o ţară în care colcăie corupţia, în loc să lase totul baltă şi să plece?

Era să uit. Cristoph Daum s-a arătat deranjat rău la finalul meciului Polonia - România, scor 3-1, când a fost întrebat dacă are de gând să demisioneze, ca urmare a ratării calificării la Campionatul Mondial din Rusia. Aşa cum ne-a obişnuit după fiecare meci în care ai noştri n-au jucat nimic, antrenorul german a spus că nu are motive să demisioneze. Domnul Daum a afirmat, nu o dată, că fotbalul românesc are probleme, că nu sunt jucători de valoare şi că trebuie să avem răbdare până ce va creşte o altă generaţie de fotbalişti. Dacă nu are cu cine, atunci de ce Cristoph Daum nu pleacă din mlaştina fotbalistică de la noi? De ce un profesionist ca domnul Daum, care a muncit din greu să-şi facă un nume, îşi asociază imaginea cu o echipă fără prezent şi fără viitor, în loc să demisioneze şi să ne lase în mediocritatea noastră?