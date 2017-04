"Trădătorul" Robert Turcescu sare la gâtul lui Băsescu

Amendamentele depuse de Traian Băsescu la legea grațierii au creat dihonie în PMP. Robert Turcescu, parlamentar PMP și un vechi și fidel aliat al lui Băsescu, îl critică pe fostul președinte, iar în replică o altă aliată a lui Băsescu îl numește pe fostul ziarist "trădător".

Turcescu citează pe Facebook o declarație a lui Traian Băsescu decembrie 2016: "Am obligația ca în numele democrației , împreună cu toate resursele politice ale micuțului PMP, să asigur o opoziție fermă, fără compromisuri, fără jumătăți de măsură. Asta este democrația. Până la urmă, acesta pare să fi fost destinul meu în politică: opoziția fără compromisuri la PSD", continuând apoi: "În ceea ce mă privește, când am devenit deputat PMP așa am înțeles să-mi asum mandatul pentru următorii patru ani: am fost, sint și voi rămâne un opozant ferm al politicilor pesediste. Orice compromis cu Dragnea & co. este inacceptabil și va duce la disoluția Partidului Mișcarea Populară. PMP este un proiect viabil, necesar democrației românești, dar numai în condițiile în care declarația președintelui Băsescu din decembrie 2016 va rămâne în permanență actualitate. Asta este democrația, adevărata democrație: sistemul în care, adeseori, e mult mai necesară o bună Opoziție, fără compromisuri, fără jumătăți de măsură!".

Postarea lui Turcescu nu a fost pe placul Magdei Bistriceanu, o aliată fidelă a lui Traian Băsescu, care l-a taxat pe Facebook pe fostul ziarist. "Observ că un fost jurnalist, ieșit pe ușa din dos din presă, ajuns în Parlament numai cu sprijinul domnului Traian Băsescu, a ajuns să-i pună condiții și "să-l tragă de urechi" pe fostul președinte! Trist este să vezi cum trădătorii se pliază în funcție de interese! Apreciez oamenii corecți și-mi pare rău că am susținut și am făcut campanie unui astfel de personaj, care ulterior și-a arătat adevăratul caracter!", a replicat Bistriceanu pe rețeaua de socializare.

Ulterior, Eugen Tomac a intervenit și el în scandalul amendamentelor, spunând că acestea nu au fost discutate în formațiune şi dacă ele vor fi depuse nu vor fi considerate ca fiind ale PMP, ci ale lui Băsescu.

Vezi și Băsescu, amendamente la Legea graţierii