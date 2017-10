Tragedia a sute de mame și a bebelușilor lor

Ajung la medic atunci când nu se mai poate face nimic. Fie din ignoranță, fie pentru că nu știu că un medic trebuie să le urmărească sarcina. Nu merg la medic nici măcar o dată pe timpul sarcinii, își duc sarcina pe picioare, iar când le vine sorocul au probleme mari. Statisticile sunt îngrijorătoare: aproape 40.000 de femei gravide au născut fără să meargă măcar o dată la un control medical. Jumătate din acestea sunt minore.

Dorina Caramă are 36 de ani şi este la a doua sarcină. Nici pe perioada primei sarcini, nici la a doua, Dorina nu a mers niciodată la medic. A ajuns de urgență la spital, cu probleme grave de sănătate. „Am avut dureri groaznice. Nici nu vă închipuiți ce dureri. Mai am două luni până nasc. Nu am mers la medic pentru că am zis că totul o să fie bine. La fel ca la prima sarcină. La prima nu am știut că trebuie să merg la controale periodice, dar totul a mers bine“, povestește femeia.

Se ajunge la medic în ultima clipă

„Știu că nu este vorba numai despre bani. Dar nu aveam nici timp. Munceam 14 ore pe zi, când să merg la doctor? Am venit cu Salvarea. Când mi-a fost foarte rău“, continuă femeia. La fel ca ea sunt alte câteva mii de femei din România. Unele sunt din zone defavorizate, fără acces la servicii medicale. Alte gravide sunt neinformate. Din cauza aceasta, viețile gravidei și copilului nenăscut sunt puse în pericol. „Au sângerări ori contracții și atunci nu știu ce se întâmplă și ajung la medic, dar de multe ori prea târziu. Unele vin însă direct la naștere. Vorbim despre lipsă de educație“, explică Mariana Gavrilă, medic ginecolog.

Cifrele din statistici sunt alarmante! Potrivit unui raport al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, 40.000 din cele 190.000 de nașteri din 2016 nu au fost investigate medical, ceea ce s-ar traduce într-un procentaj de 20% din total. 10.000 dintre gravide erau minore, adică 11%, iar un deces din două este cauzat de o complicație a sarcinii. Cu o sarcină dusă fără ajutorul medicului, apar complicațiile, principala cauză de deces în rândul gravidelor.

ONG-urile intervin unde statul a dat greș

„Mai ales în mediul rural, accesul femeilor la informații se constituie în explicații pentru ratele mari ale mortalității materne și avorturilor, mai ales în rândul minorelor“, explică Loreta Păun, consilier pe probleme de sănătate din Administrația Prezidențială. ONG-urile se chinuie să facă ceva acolo unde statul nu poate, a dat greș ori nu-i pasă. Merg în zonele defavorizate cu proiecte prin care mamele primesc ajutor, inclusiv bani, acces la informație și sprijin medical. Un astfel de proiect se desfășoară în rândul a peste 150.000 de femei din zone defavorizate ale județelor Dolj, Vaslui și Vâlcea.

190.000 de nașteri au avut loc în 2016

40.000 din cele 190.000 de gravide nu au trecut nici măcar o dată pe la medic pe perioada sarcinii

10.000 dintre gravide erau minore