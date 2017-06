Transplant de celule pentru tratarea bolii Parkinson

Oamenii de știință lucrează la reluarea unui tratament radical pentru a vindeca boala Parkinson. Tratamentul implică transplantul unor celule sănătoase din creier pentru a le înlocui pe cele ucise de boală. Această modalitate a mai fost încercată cu câteva decenii în urmă, cercetările fiind abandonate după câteva rezultate dezamăgitoare.

Mai multe grupuri de cercetare din Europa, America și Asia sunt pregătite să încerce din nou acum, folosind celule despre care cred că sunt mai sigure și mai eficiente. „Am progresat enorm. Sunt foarte optimist“, spune Claire Henchcliffe, neurolog la Well Cornell Medicine din New York, potrivit npr.org. „Suntem foarte optimiști în ceea ce privește abilitatea noilor celule de a îmbunătăți simptomele pacienților, explică Viviane Tabar, neurochirurg și biolog la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din New York.

Medicamentele nu sunt suficiente

Henchcliffe și Tabar s-au alăturat mai multor oameni de știință de renume pentru a contura planurile de a reînvia transplantul de celule ale creierului. În timpul anilor ’80 și ’90, cercetătorii foloseau celule luate direct din creierul fetușilor avortați pentru a trata sute de pacienți cu Parkinson. Scopul era de a stopa boala.

Boala distruge celulele creierului care secretă dopamină. Fără suficientă dopamină, celulele nervoase nu pot comunica cu mușchii, iar oamenii dezvoltă diverse simptome, cum sunt tremurul, dificultatea de a se deplasa și altele. Medicamentele pot temporar să crească nivelurile de dopamină din organism, atenuând simptomele. Dar eficiența lor se estompează odată cu trecerea timpului. Așa că, oamenii de știință cred că o abordare nouă ar fi pur și simplu să înlocuiască celulele care produc dopamină. „Dacă acele celule se pierd și noi știm că ele produc dopamina esențială pentru coordonare, de ce să nu le înlocuim?“, spune Henchcliffe.

Cercetări oprite

Pentru unii pacienți, celulele fetale transplantate au produs îmbunătățiri dramatice. Dar studii elaborate au arătat ulterior că mulți pacienți nu au fost ajutați, în timp ce alții au prezentat efecte secundare neplăcute: mișcări necontrolate. Așa că, în 2003, cercetătorii au oprit efectuarea procedurii de transplant. „A fost un pas înapoi pentru a reevalua ce s-a întâmplat“, spune Henchcliffe. A durat ceva. Dar este clar acum că, pe termen lung, unii pacienți au fost cu adevărat ajutați de procedură. Doctorul a examinat cinci persoane care au beneficiat de transplant în urmă cu 15 ani. „Erau pacienți bolnavi de Parkinson de mai mulți ani și am fost surprinsă să constat că procedura a funcționat în cazul lor mai bine decât m-aș fi așteptat“.

Între timp, oamenii de știință nu au încetat niciodată să caute modalități de a face transplantul de celule mai sigur și mai eficient. „Primele transplanturi au fost cu adevărat crude. Cea mai mare problemă era că celulele erau luate direct din creierul unor fetuși“, spuneTabar. „Ceea ce puneau în pacient era, de fapt, o supă de creier. Nu erau numai neuroni cu dopamină, dar și alte tipuri de celule. Unele dintre ele au crescut în creierul bolnavilor, cauzând diverse efecte secundare“, adaugă aceasta.

Noi transplanturi în 2018

Pentru a preveni astfel de probleme, oamenii de știință de la Sloan Kettering au petrecut ultimii 12 ani imaginându-și cum ar putea să transforme în laborator celulele stem în celule cu dopamină. În comparație cu celulele de la făt, acestea sunt un înlocuitor exact pentru neuronii care produc dopamină în creierul unui adult. „Astfel, știi sigur că tot ce pui în creierul pacientului conține tipul corect de celule“, spune Tabar. Un alt avantaj al celulelor crescute în laborator este cantitatea nelimitată. „Nu numai că le-am putea crește. De fapt, avem deja aproape o mie de doze de astfel de celule care așteaptă“. Împreună cu soțul și colegul său, Lorenz Studer, Tabar speră că Ministerul Sănătății din SUA să le permită să înceapă anul viitor testarea acestor celule pe mai mulți pacienți cu Parkinson.

Între timp, alte grupe de cercetători din lume lansează studii despre aceste transplanturi. Oamenii de știință spun că sunt câțiva pacienți din Australia care au primit deja astfel de celule. Unii oameni de știință se tem că o altă goană pentru a face aceste transplanturi ar putea duce la și mai multe dezamăgiri. Tabar consideră însă că acum este timpul. „Pe de o parte, nu e vorba de o goană. Iar pe de cealaltă parte, cred că terenul este gata pentru ceva îndrăzneț.“