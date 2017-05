Traseiștii și rolul lor în politică

Doctorul deputat Tudor Ciuhodaru a rezistat timp de trei mandate în băncile Parlamentului României. A fost acuzat, de unele guri rele, de traseism politic pentru că a părăsit unele partide, ca apoi să se răzgândească, aparent brusc, și să se reînregimenteze în ele. Este iubit de pacienții săi și de electorat, dar și invidiat pentru activitatea politică susținută, materializată printr-un număr mare de proiecte de legi. Unele din ele au avut șansa să intre în vigoare și să-și producă efectele, alte însă nu. Respingerea unor inițiative de acte normative nu l-a descurajat niciodată pe deputatul doctor, care le-a înregistrat din nou la parlament, după ce le-a mai îmbunătățit conform punctului de vedere al Consiliului Legislativ și celor ale guvernelor care s-au perindat din 2008 încoace, de când este deputat.

Tudor Ciuhodaru nu taie în carne vie decât când poartă halatul de doctor de urgențe, la Iași, iar pe coridoarele parlamentului duce o politică puțin mai atipică, dar de stânga, pe care a încercat să o explice și pentru Cotidianul.

Cotidianul: Domnule doctor, ați trecut pe la aproape toate partidele, cu excepția UDMR, pentru a reveni în rândurile formațiunii care v-a trimis pentru prima dată în parlament, adică la PSD. Așadar, aveți suficientă experiență politică, fiind și la cel de-al treilea mandat de deputat, să ne spuneți ce anume nu este în regulă cu actuala noastră clasă politică?

Tudor Ciuhodaru: La PDL și la PNL nu am fost niciodată, pentru că aceste două formațiuni politice au făcut mult rău românilor prin măsurile de austeritate pe care le-au impus și țin să amintesc despre închiderea mai multor spitale, referitor la domeniul de activitate în care activez. Țin să reamintesc, de altfel, că reprezentanții PDL și PNL au votat împotriva înființării spitalului Regional de la Iași, iar cei care au făcut lucruri atât de grave sunt în continuare în Parlamentul României. Dacă nici sănătatea nu este importantă, atunci ce mai este important?! Pe votul uninominal am fost singurul parlamentar care a reușit să înființeze un spital, Centrul de Traumatologie, în 2011, și care ar fi fost gata dacă acest lucru nu ar fi fost zădărnicit, apropo de clasa noastră politică. În sfârșit, s-a reușit, acum, de către administrația PSD de la Iași, să se ofere spațiul necesar construcției și chiar s-a instituit o comisie care este responsabilă direct de implementarea acestui proiect important. Am trecut pe la mai multe partide ca să îi pot reprezenta cu adevărat pe cetățenii care m-au votat și pe mine, și proiectele mele.

Având în vedere că dvs., la spital, la Iași, salvați vieți în ultima clipă, deci sunteți obișnuit cu situațiile extreme și cu deciziile tranșante, ne puteți indica în ce stadiu se află România? Dar clasa noastră politică?

Eu fac o comparație cu o clasă de la școală! Și acolo sunt elevi mai slab pregătiți, huligani, care chiulesc, care copiază, dar și elevi buni și muncitori. Clasa noastră politică este cea pe care noi o desemnăm prin vot, de fiecare dată când mergem la urne. Dacă ne uităm mult mai atent când votăm, lucrurile ar fi cu mult mai bune. Plus că o mapă profesională de candidat, am spus-o mereu, nu strică deloc… Cât privește România, dacă ne uităm puțin pe ceea ce se raportează în ultima perioadă, suntem în progres, în plin proces de ameliorare. Dar ceea ce este foarte important pentru fiecare dintre noi este ca politicienii să nu scape de bisturiu patru ani și nu doar să treacă prin „bisturiul votului“ o dată la patru ani! De asemenea, nu putem pune întreaga responsabilitate doar pe clasa politică pentru că sunt suficiente probleme în societate care țin strict și de evoluția personală, individuală, înainte de cea colectivă. Dincolo de asta, nu putem spune că România nu este o țară extraordinară! Suntem exemplu de bune practici cel puțin în domeniul protecției minorităților! Sigur că avem mult și de recuperat în domeniul sănătății, în învățământ și mai sunt și alte domenii care necesită mai mult interes.

Dvs. ați optat de două ori pentru PSD. Este PSD mai bun față de celelalte partide? De ce?

Pentru că de fiecare dată a venit cu soluții clare, cu taxe și impozite mai mici, cu propuneri care au favorizat creșterea veniturilor, a dezvoltării, iar valorile naționale și românismul au fost mult mai bine promovate, mai ales într-un sistem geopolitic foarte complicat! PSD, prin ceea ce a făcut și continuă să facă, oferă garanția fiecăruia dintre noi că lucrurile pot fi schimbate în bine.

Ați constatat că ne învârtim în același cerc vicios, respectiv majoritatea funcțiilor se transmit, ca să nu zic că se lasă moștenire de la tată/ mamă către copii?

Eu, prin exemplul meu, am rupt acest „lanț de iubire“. Cred că e nevoie de mai multă atenție atunci când îi votăm. Și mai este nevoie de criterii foarte clare de performanță pe care fiecare domeniu de activitate trebuie să și le stabilească, pentru că nu doar despre clasa politică putem vorbi de această filiație sau filială, ci aproape peste tot!

În umbra liderilor actuali nu prea mai cresc alți viitori oameni politici. Din ce motive s-a ajuns să se procedeze așa?

Eu cred că fiecare are șansa lui. Fiecare student la medicină poate ajunge un medic de renume, la fel e și cu politica. Întotdeauna, într-un partid mare se vor găsi lideri. Avem mulți lideri în cadrul comunităților locale și care se pot implica și la nivel național… Nu cred că cineva e împiedicat să se implice… Ar fi nedrept și incorect!

Și totuși, nu e o manieră distructivă această practică de a tăia orice avânt?

Există în unele zone diverse probleme de comunicare și, da, este incorect să pui pe seama unui șef de partid, indiferent cine este el sau al cui este el, toate inconvenientele din respectiva formațiune politică.

Mai avem oameni politici sau doar politicieni? Și cine ar fi aceștia?

Avem politicieni care susțin și luptă pentru interesele românilor și ale României. Ar fi nedrept să-i nominalizez pe cei care au realizări! Ar fi mai bine să avem mai mulți politicieni decât oameni politici! Trebuie să avem cât mai multe programe pentru oameni, pentru că până acum am tot văzut ceea ce au făcut oamenii providențiali… Sunt convins că există încă și personalități ale politicii, dar nu este suficient să vorbim la televizor sau prin ziare și să nu se întâmple nimic concret. Echipa este importantă pentru România și români! Că avem „vedete“ poate fi gratificant, dar eu zic că e mai constructiv să generalizăm binele.

Sunteți mulțumit de ceea ce face actuala alianță de guvernare? V-a tentat până acum vreun proiect al opoziției, având în vedere că și în trecut dvs. ați susținut unele proiecte ale acesteia, dincolo de linia de partid?

Da, nu s-a schimbat nimic la nivel de optică personală, doar că până acum actuala opoziție nu s-a prezentat cu niciun demers semnificativ, coerent. Amatorismul ar trebui să dispară din politică, dar… Și regret asta, pentru că într-o democrație adevărată trebuie să existe un echilibru între putere și opoziție, doar că opoziția trebuie să și poată. Am susținut proiecte de legi cu adevărat bune, indiferent de unde au venit, dar acum nu vin… PSD a reușit să treacă și din opoziție, chiar de anul trecut, reducerile de taxe și creșterea veniturilor.

Cât timp mai vreți să rămâneți în politică?

Doar atât timp cât oamenii îmi cer acest lucru. Trec în societate ca unul care nu obosește să lupte pentru drepturile pacienților săi și prea puțini dintre români au norocul să nu ajungă pacienți de prea multe ori pe parcursul vieții.

Ar putea vreo femeie să își permită, din punct de vedere al șanselor de reușită, să se lanseze în lupta pentru prezidențialele din 2019?

Eu consider că a fi femeie în România este cea mai grea meserie. Meritocrația este cea mai importantă indiferent de domeniul în care îți propui să performezi, indiferent de gen. În cazul meu, toate lucrurile bune, de la spital sau din parlament, au avut ca suport sprijinul doamnelor și domnișoarelor din familie și din spital.