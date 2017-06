Trei din patru angajatori români duc lipsă de talente

Ceva mai bine de un sfert din angajatorii din România caută se își mărească numărul de angajați în următoarele luni, 7% dintre ei se gândesc să dea afară salariați și 64% nu intenționează să facă nicio schimbare. reiese din ediția aferentă intervalului iulie - septembrie 2017 a Studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă. "Șapte ani de intenții de angajare pozitive, din care mai mult de opt trimestre consecutive de Previziuni cu două cifre, corespunzând creșterii numărului de angajați, au impact puternic asupra disponibilității talentelor pe piața din România, așa cum o arată rata scăzută a șomajului, care în aprilie și-a atins minimul istoric, dar și gradul de răspândire a deficitului de talente care, potrivit ultimelor noastre cercetări, afectează 73% dintre angajatorii români. Dat fiind că angajatorii prognozează creșteri ale angajărilor și în următoarele trei luni, este evident că pentru companii a sosit momentul să-și regândească serios practicile de personal și să se transforme în constructori de talente, pentru că găsirea lor gata formate pe piață este o opțiune din ce în ce mai puțin viabilă,” a declarat gor Hahn, Country Manager, ManpowerGroup România.

Perspectivele de angajare din trimestrul III/2017, deși ferm pozitive, au per ansamblu o tendință de slăbire, fiind mai puțin robuste decât în trimestrul II/2017 în șapte din cele zece sectoare de activitate analizate și în șase din cele opt regiuni alte țării, și slăbind față de trimestrul III al anului trecut în șase sectoare de activitate și patru regiuni. Declinul cel mai abrupt, atât de la trimestru la trimestru, cât și de la an la an, este raportat în regiunea Centru, unde Previziunea Netă de Angajare de +10% este cu 19 puncte procentuale mai slabă decât în trim. II/2017 și cu 15 puncte procentuale mai slabă decât în trim. III/2016. Scăderi de la trimestru la trimestru, de 14 puncte procentuale, și de la an la an, de 12 puncte procentuale, sunt raportate și în regiunea Vest. În schimb, prognoza din regiunea Nord-Est, situată la +16%, se înseninează considerabil, fiind cu 17 puncte procentuale mai puternică decât anul trecut și îmbunătățindu-se față de trim. II/2017 cu 11 puncte procentuale. Cele mai optimiste Previziuni din trimestrul III, la nivel de regiuni, sunt cele din regiunile București și Ilfov, Nord-Vest și Sud, toate trei de+20%, în timp ce piața cea mai slabă este prognozată în regiunea Sud-Est unde Previziunea este de +4%, se spune în studiul ManpowerGroup.

La nivel de sector de activitate intențiilede angajarecele mai optimiste, conforme unei Previziuni de +27%, sunt raportate în sectorul Industrie Prelucrătoare, prognoza fiind totuși cea mai slabă din în ultimele șase trimestre, restrângându-se cu 3, respectiv 8 puncte procentuale față de trim. II/2017 și trim. III/2016. Un climat de angajare sănătos estepreconizatși în sectorul Comerț cu ridicata și cu amănuntul, cu o Previziune Netă de Angajare de +24%, cu 2 puncte procentuale mai puternică decât anul trecut (trim. III/ 2016), dar cu 5 puncte procentuale mai slabă decât cea raportată pentru intervalul aprilie – iunie 2017. Angajatorii din sectorul Energie electrică, apă, gaze raportează cea mai slabă Previziune sectorială, de 0%. Perspectivele de angajare se restrâng cu 10 puncte procentuale în comparație cu trimestrul anterior, dar seîmbunătățesc cu 3 puncte procentuale în comparație cu al treilea trimestru al anului 2016. Perspectivele de angajare din sector au fost pozitive doar o singură dată în ultimii 5 ani și ceva.

Optimismul angajatorilor diferă în funcție de dimensiunea organizației. Angajatorii din organizațiile mari sunt cei mai încrezători, raportând o Previziune Netă de Angajare de +25%, cu 3 puncte procentuale mai puțin robustă decât în trimestrul II, dar relativ stabilă comparativ cu anul trecut. Angajatorii din micro-organizații sunt însă prudenți, raportând o Previziune de 0%, cu 6 puncte procentuale mai slabă decât în trimestrul II și cu 9 puncte procentuale mai slabă decât în trim. III/2016.