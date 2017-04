"Trotuarul senzorial" – un proiect pentru copiii cu autism

Un psiholog român, nominalizat la World Autism Festival, a creat un nou proiect destinat copiilor cu autism din Constanța. Adrian Gemănaru este creatorul „trotuarului senzorial“, un concept unic în țara noastră, realizat într-un loc public. Implicați în proiect au fost copii și artiști în desene 3D.

„Trotuarul senzorial“ foloseşte materiale dintre cele mai diverse, precum nisip, piatră, lemn, culori şi textile speciale, astfel încât acesta să redea cât mai fidel atmosfera „sălbatică“ a naturii şi să-i conducă pe copii spre integrare senzorială în mediul înconjurător.

„După succesul pe care l-am avut cu proiectul «Spaţiul senzorial», am decis să extindem proiectul şi către exterior, în spaţiul public. «Trotuarul senzorial» creează o zonă specială în atmosfera constănţeană, un loc cald în care lucrările artistice sunt expuse sub cerul liber şi pot fi admirate de orice curios. Întregul concept cuprinde o îmbinare din mai multe elemente, unite toate într-o temă a naturii sălbatice. Toate acestea sunt aduse într-o poveste frumoasă: desene 3D, colaci marinăreşti, trunchiuri de copaci, parâme groase, nisip, pietre sau bucăţi de lemn. Faptul că trebuie să te descalţi, să rămâi în picioarele goale în mijlocul Constanţei, pentru a putea să simţi sub tălpi texturile trotuarului senzorial, trezeşte o stare aparte, de parcă te teleportezi în mijlocul naturii. Este cunoscut faptul că talpa piciorului reprezintă o hartă senzorială a întregului corp, iar toate organele noastre interne au corespondenţă în talpa piciorului. Beneficiarii principali ai proiectului sunt copiii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, însă îi invităm pe toţi constănţenii şi turiştii să vină oricând pentru a se bucura de natură în... mijlocul oraşului“, declară psihologul Adrian Gemănaru, preşedintele Centrului de Psihologie „Marea Neagră“ şi coordonatorul proiectului. Tema întregului concept este Children Wild Nature şi este realizat din materiale rezistente la intemperii, fiind pus în scenă în faţa sediului Centrului de Psihologie „Marea Neagră“.