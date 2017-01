Tucă şi Manole, din nou on-air, de luni, 9 ianuarie

Vacanţă s-a încheiat: Marius Manole şi Marius Tucă revin din nou în studioul Smart FM luni dimineaţă, la şapte şi ceva.

Cei doi vor începe ciclul emisiunilor în cea mai friguroasă zi a anului 2017 de până acum: la o temperatura minimă de -22 grade, realizatorii Marius FM vor fi la post înainte de a se lumina de zi.

“Radioul da dependenţă, la fel ca televiziunea. Sărbătorim un an, în această lună, de când am început împreună Marius FM, o aniversare de suflet. Am realizat emisiuni la televizor singur, ani de zile. La radio, însă, fără Manole, acest matinal n-ar fi existat. Ne reîntoarcem în casele oamenilor cu emoţia muzicii şi a cuvintelor. Mulţumim neascultătorilor noştri”, spune Marius Tucă, liderul Smart FM.