Tudorache: Structurile MAI și-au atins obiectivele fixate

Ministrul Afacerilor Interne, Ioan-Dragoș Tudorache, spune că obiectivele asumate de MAI în anul 2016 au fost îndeplinite.

"Pentru MAI, 2016 a fost un an încărcat de evenimente, un an al schimbărilor, al înnoirii. La final de an, putem spune însă că structurile Ministerului Afacerilor Interne și-au atins obiectivele fixate, dintre care cele mai importante sunt asigurarea unui grad înalt de siguranță pentru cetățeni și organizarea în deplină legalitate a celor două procese electorale. Sunt conștient că proiectele guvernamentale pe care mi le-am asumat la preluarea mandatului nu ar fi putut fi duse la bun sfârșit fără susținerea dvs.", spune acesta într-un comunicat de presă.

Ministrul de Interne le mulțumește, totodată, angajaților ministerului "care rămân la datorie pentru ca toți cetățenii României să se bucure în liniște de aceste Sărbători".

"Sărbătorile de Iarnă și mai ales Nașterea Domnului, unul dintre cele mai importante momente din an pentru toți creștinii, sunt un simbol al speranței, al bucuriei de a fi împreună și al convingerii că, solidari, putem depăși orice provocare. Tuturor vă doresc Crăciun Fericit cu sănătate și bucurii și La mulți ani", mai spune ministrul, potrivit sursei citate.