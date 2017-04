Tudorel Toader, despre dosarul privind OUG 13

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni seară, că este convins ca procurorii Parchetului General nu mai urmăresc în dosarul OUG 13 aspecte de oportunitate, legalitate, temeinicie sau constituţionalitate, precizând că "o soluţie de clasare, orice ar fi, tot trebuie dată".

"Procurorii, potrivit lui 132 din Constituţie, îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei şi această autoritate nu înseamnă că ministrul Justiţiei intră între coperţile dosarului şi întreabă «Ce ai făcut acolo şi de ce?», înseamnă multe alte componente, dar nu soluţia, adică nu intră pe competenţa procurorului. La momentul acela, era deja început un dosar. Dosarul declinat de la DNA la Parchetul General. E normal ca procurorul să dea o soluţie în acel dosar, că el era la jumatea drumului, era la jumatea declaraţiilor. Dar o soluţie de clasare, orice ar fi, tot trebuie dată. O soluţie trebuia dată. Dar nu mai putea să continue pe circumstanţele adoptării ordonanţei, pe împrejurări, pe legalitate, pe temeinicie şi pe constituţionalitate. Eu am convingerea că, după acea decizie, procurorul, cât ar fi el de la Parchetul General, nu poate să încalce decizia Curţii Constituţionale. Sunt convins de faptul că nu va mai urmări oportunitate, legalitate, temeinicie sau constituţionalitate. Nu am de unde să ştiu dacă ei cumva suspectează fapte penale de drept comun, care revin procurorului", a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la România Tv, potrivit Mediafax.

Florin Iordache a fost audiat vineri, în calitate de martor, în dosarul Ordonanţei de Urgenţă 13.

Întrebat dacă a dat explicaţii în faţa procurorilor, fostul ministrul a spus: "nici nu confirm, nici nu infirm, nu comentez în niciun fel", arată sursa citată.