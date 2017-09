Tudose: Am solicitat ajutor tehnic de la Banca Mondială

Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, că a solicitat "ajutor tehnic" de la reprezentanții Băncii Mondiale pentru proiectul autostrăzii București-Brașov.

"Am vorbit chiar ieri cu Banca Mondială pe mai multe proiecte. (...) Nu ne-am întâlnit cu Banca Mondială pentru a cere bani, cum nu m-am întâlnit nici cu FMI pentru a cere bani. (...) De la Banca Mondială am solicitat ajutor tehnic și vă dau un exemplu: (...) autostrada București-Brașov. (...) Am vorbit cu Banca Mondială (...) să facem unitate de management-proiect sub conducerea lor, cu sprijinul lor tehnic", a declarat Tudose, la Antena 3.

Potrivit șefului Executivului, Banca Mondială va oferi suportul tehnic și va coordona această lucrare, în timp ce fondurile vor fi date de autoritățile române.

"Facem o echipă de suport, iar tot ceea ce înseamnă management de proiect să fie la un organism întreg la minte — Banca Mondială. Să ne dea suport tehnic și să coordoneze această lucrare. (...) Banii sunt de la noi", a spus Tudose.

El a precizat că în două-trei săptămâni va veni echipa tehnică de suport în România.

"Între timp, noi am găsit niște proiecte mai vechi — știți că studii de fezabilitate avem să facem un drum până la Lună, că nu știu cum s-a întâmplat, dar până acum toți au făcut studii de fezabilitate. (...) Am găsit un proiect (...), care este prin sertarele Ministerului Transporturilor (...), care încă mai are autorizația de mediu valabilă și pe care vrem să-l implementăm cât mai repede", a mai spus Tudose, precizând că se referă la autostrada București-Brașov.

Totodată, Tudose a afirmat că Valea Prahovei și Valea Oltului sunt "priorități" pentru Guvern.

"Eu nu vorbesc numai de turistul care stă în trafic, care nu merită să i se întâmple așa ceva. Dar Valea Prahovei și Valea Oltului reprezintă o legătură între o bucată de țară și bucata cealaltă. Au impact extraordinar pe competitivitate", a subliniat Tudose.