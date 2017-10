Premierul Tudose confirmă că a luat în calcul propria demisie

Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, la Antena 3, că dorește ”o mini remaniere” care va viza mai mulți miniștri, invocând în cazul a trei dintre ei ”probleme de percepție la nivelul opiniei publice și, în unele situații, la nivelul Comisiei Europene”.

Premierul a admis, totodată, că a invocat posibilitatea de a demisiona de la conducerea Guvernului, într-un cerc restrâns, de numai câteva persoane, precizând, totodată, că relația nu Dragnea nu este ”într-un moment fericit”.

Întrebat dacă a spus că ia în calcul să-și dea demisia, șeful Executivului a răspuns: "Da, am spus-o. Am spus-o foarte clar, am spus-o unui cerc de trei — maximum patru persoane. (...) Dacă lucrurile stau așa de rău și Guvernul s-a prăbușit, păi hai să mergem acasă, că înseamnă că nu facem bine".

Mihai Tudose a contestat astfel cifrele prezentate într-un sondaj referitor la încrederea de care se bucură miniștrii.

"Nu iese nimeni la pensie din această funcție și prima zi de prim-ministru este prima zi din ultimele zile, la un moment dat trebuie să pleci. Ați pomenit de acel sondaj. Nu sunt sociolog, dar din ceea ce am vorbit cu ceilalți, dacă nu ai mâncat niște copii dimineață, n-ai cum să cazi în două săptămâni de la 40 la 20. (...) Mai mult, târgul e mic, se află cine a comandat-o, cum a comandat-o — în regulă, trecem peste. Dar și presupunând că de aici a apărut și problema cu demisia, presupunând că e adevărat (...), vom vedea. Eu sunt acolo să guvernez pentru români. Dacă românii nu mai cred în ceea ce facem, plecăm acasă toți", a declarat Tudose la Antena 3, făcând referire la un sondaj prezentat de Marius Pieleanu potrivit căruia Guvernul s-a prăbușit la 27 la sută încredere.

Potrivit șefului Executivului, nu se poate guverna "cu forța".

"Nu putem să guvernăm cu forța, împotriva a ceea ce vrea poporul român. De aici pleacă nemulțumirea mea și-atunci, dacă lucrurile stau așa, o analiză, ori sunt eu de vină, prin ce fac sau nu fac, sau sunt niște lucruri în guvern care justifică aceste cifre — prezența unor miniștri cu probleme penale, lipsa de activitate a unor miniștri sau lipsa de rezultate—, săptămâna asta voi lua niște decizii, dure, dar necesare", a spus Tudose.

Întrebat dacă acest sondaj făcut public ar putea fi "un joc", Tudose a răspuns: "Foarte corect. (...) Haideți să spunem că e adevărat, plec de la premisa că este adevărat. Dacă este așa, repet, sunt două probleme — ori am eu o problemă și trebuie să plec acasă, ori sunt niște probleme în guvern și trebuie să le reglăm".

Totodată, chestionat dacă aceste probleme ar putea fi legate de existența unor miniștri cu probleme penale în guvern, Tudose a răspuns: "Da. (...) Dacă tot facem un reset la partea de imagine și de efecte ale guvernării, vă spun că mai sunt încă cel puțin doi miniștri, pe care am să-i rog să părăsească cabinetul. (...) O miniremaniere. (...) Sunt trei (miniștri — n.r.) cu probleme, care, într-adevăr, creează probleme și la nivel de percepție publică și unele dintre situații și la nivel de Comisie Europeană".

Despre relația cu Dragnea

Întrebat dacă există o tensiune între el și președintele PSD, Tudose a răspuns: "N-aș putea spune că suntem într-un moment fericit al relației".

Totodată, chestionat cu privire la motivele pentru care s-a ajuns în scurt timp de la numirea sa la conducerea Guvernului la această neînțelegere cu liderul PSD, premierul a precizat: "Nu știu, o să ne lămurim mâine".

De asemenea, Tudose a spus că nu are ce să își reproșeze cu privire la această relație.

Pe de altă parte, întrebat dacă are ce să reproșeze altora, Tudose a afirmat: "Mâine vom face o asemenea discuție, când vorbim despre toate bărbătește. Ceea ce a contat foarte mult în decizia de astăzi, de a analiza (...) activitatea Guvernului, eficientizare, fiindcă până la urmă nu este un sport individual, este vorba de Guvern și a arunca țara în haos acum, totuși (...), nu e o oportunitate pentru nimeni, chiar pentru nimeni. Avem responsabilități, avem proiecte în derulare, dar (...) nu este nici vorba de a ne lega cu lanțuri de scaune, de a nu vrea să părăsim anumite funcții, ci dimpotrivă, eu îmi mențin opinia, guvernăm pentru oameni, și nu împotriva lor".

Despre legile justiției

Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Antena 3, că pachetul de legi ale justiției ar trebui trimis la Parlament astfel încât acesta să decidă.

Întrebat la Antena 3 dacă echilibrarea necesară după "excesele" făcute în justiție poate fi realizată doar prin pachetul legilor justiției, premierul a spus că este nevoie "de mai mult".

"Și de mai mulți magistrați și de redimensionarea sistemului. Este foarte important, plecând și de la premisa că anumite lucruri au derapat. Dar să nu cumva să le luăm din șanțul de pe dreapta și, dintr-un elan de ăsta exagerat, să le ducem în șanțul celălalt. Trebuie să fim moderați, să încercăm să le păstrăm pe mijlocul drumului, dacă tot ne apucăm de ele, și, din punctul ăsta de vedere, poate graba strică. Și o dezbatere, (...) în Parlament, o dezbatere așezată, cu toată lumea chemată la audieri, cu toate forțele politice implicate — cu toate că cea mai mare greșeală ar fi să politizăm acest demers, eu cred că va avea un rezultat bun în final", a spus Tudose.

Referindu-se la Inspecția Judiciară, Tudose a spus: "Cel mai bine este să fie un organism total independent, numai că nu poate să apară așa din spuma mării, cineva trebuie să-l numească (...) Trebuie să ai un mecanism de control în timp real. Unde este acest mecanism? Eu cred că de asta este bună o dezbatere largă în forul decizional al țării. Poate venim cu o soluție, poate cineva dă o soluție sau eventual cu o cheie dublă (...) Dacă oamenii ăia superbi care sunt puși inițial o iau razna — s-au mai văzut cazuri — ce faci? Aștepți să li se termine mandatul, stingem lumina? Nu. (...) Eu am vorbit cu domnul profesor Tudorel Toader săptămâna trecută exact pe tema aceasta (...) — vorbeam ca deputat. (...) Hai să încercăm (...) să vedem dacă domnia sa găsește un tip de dublă cheie (...) să nu fie numai mâna cuiva, să fie și mâna altcuiva și, dacă împreună, decid că lucrurile au luat-o razna să poată să intervină. Nu știu, că e vorba de ministrul Justiției și altcineva, dar care să nu fie pe Guvern, la Parlament, la Președinție, la CSM".

Chestionat când pleacă de la Guvern proiectul de modificare a legilor Justiției, Mihai Tudose a precizat că acesta se află la Ministerul Justiției și așteaptă avize. "Poate Parlamentul și-o asumă și înțeleg că domnul ministru Toader are niște discuții în sensul acesta (...) Cred că va fi nevoie și de o decizie a coaliției de guvernare", a spus Tudose.

Totodată, șeful Executivului a precizat că susține o lege a răspunderii magistraților "într-o anumită formă".

"Într-o anumită formă, da. Nu în ideea de a le pune hăț, dar nici în ideea de a putea face oricine orice oricui fără să răspundă nimeni sau să răspundă după aia tot statul, pe baza sentințelor de pe la CEDO. Un pic de asumare de responsabilitate trebuie, dar să nu facem din această răspundere a magistraților un căpăstru pentru justiție", a mai afirmat Tudose.

Despre sesizarea CCR în cazul Belina

Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni seară, că vicepremierul Sevil Shhaideh este cea care a făcut o solicitare privind sesizarea Curții Constituționale a României în dosarul Belina, iar ministrul Justiției, Tudorel Toader, caută o încadrare a acțiunii.

"Doamna ministru Sevil Shhaideh a făcut o solicitare în acest sens. Eu am adresat-o ministrului Justiției. Domnul ministru al Justiției a venit în ședința de Guvern și ne-a prezentat faptul că a primit scrisoarea și că încearcă să elaboreze un răspuns. De fapt, să încerce să vadă în ce măsură își poate fundamenta un document către Curtea Constituțională. De atunci, n-a mai venit cu răspunsul (...) Trebuie să am un feed-back de la Ministerul Justiției, de la domnul profesor, care înțeleg că încă caută o încadrare a acțiunii", a spus Tudose, întrebat la Antena 3 dacă Guvernul va sesiza CCR în dosarul cu privire la lacul Belina.

Potrivit lui Tudose, în ședința de Guvern amintită, ministrul Justiției a avut argumente atât în favoarea, cât și argumente în defavoarea acestui demers. "A rămas că se duce acasă să cerceteze", a precizat Tudose.

De asemenea, întrebat dacă, în condițiile în care Ministerul Justiției trimite către Guvern documentația, va fi sesizată CCR pe această speță, Tudose a spus: "Numai după ce văd care sunt argumentele. Îmi fac și eu evaluarea, fiindcă eu răspund de acest lucru".

Șeful Executivului a mai spus că nu și-a conturat o opinie pe această temă. "Nu am pe ce, dacă n-a venit cu nimic. Când va veni cu ceva, îmi fac și eu o opinie pe baza argumentelor domniei sale", a mai afirmat Tudose.