Tudose: Sunt bani suficienți și nu există nicio problemă la plata pensiilor

Premierul Mihai Tudose a declarat sâmbătă seara, la Năvodari, că există bani suficienți în bugetul de anul acesta pentru plata pensiilor.

"Sunt bani suficienți și nu există nicio problemă la plata pensiilor. Nicicum nu poate fi vorba să legați Legea pensiilor de bugetul pe anul acesta, fiindcă Legea pensiilor este în lucru și dacă intră în vigoare, intră de anul viitor, nu de anul acesta", a declarat Mihai Tudose în cadrul unei conferințe de presă la Năvodari, la finalul Comitetului Executiv Național al PSD.

În legătură cu Pilonul II de pensie, premierul a precizat că discuțiile pe acest subiect sunt legate de modul în care sunt administrați banii și urmează să se prezinte public rezultatele analizei realizate de Ministerul de Finanțe, Casa Națională de Pensii și ASF, în condițiile în care au fost descoperite "niște mici probleme", "niște comisioane luate mai mult decât trebuia".

"Tot ceea ce înseamnă discuție pe Pilonul II de pensii se face la nivel de Minister de Finanțe, Casa de Pensii. S-au descoperit acolo niște mici probleme, așa cum spunea domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu, niște comisioane care au fost luate mai mult decât trebuia. Trebuiau luate în primul an, așa prevede legea, și au luat mai mult timp — aproape 10 ani. Analiza este în curs de finalizare, săptămâna viitoare cred că domnul ministru de Finanțe, împreună cu președintele Casei Naționale de Pensii, cu cei de ASF vor prezenta concluziile, public, să le afle tot românul: câți bani s-au încasat mai mult sau mai puțin pe drept. Dar închiderea pilonului de pensii ... nu se întâmplă așa ceva, nu există naționalizare, sub nicio formă. Toată discuția a fost și are loc, încă, având în vedere interesul suveran al cetățeanului: dacă banii din acest pilon sunt bine administrați", a precizat premierul Mihai Tudose.