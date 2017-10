Tudose: Va fi o miniremaniere guvernamentală

Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Antena 3, că va face ”o mini remaniere” care va viza trei miniștri ”cu probleme de percepție la nivelul opiniei publice și, în unele situații, la nivelul Comisiei Europene”.

Premierul a admis, totodată, că a invocat posibilitatea de a demisiona de la conducerea Guvernului, într-un cerc restrâns, de numai câteva persoane, Tudose precizând, totodată, că relația nu Dragnea nu este ”într-un moment fericit”.

Întrebat dacă a spus că ia în calcul să-și dea demisia, șeful Executivului a răspuns: "Da, am spus-o. Am spus-o foarte clar, am spus-o unui cerc de trei — maximum patru persoane. (...) Dacă lucrurile stau așa de rău și Guvernul s-a prăbușit, păi hai să mergem acasă, că înseamnă că nu facem bine".

Mihai Tudose a contestat cifrele prezentate într-un sondaj comandat de către PSD referitor la încrederea de care se bucură miniștrii.

"Nu iese nimeni la pensie din această funcție și prima zi de prim-ministru este prima zi din ultimele zile, la un moment dat trebuie să pleci. Ați pomenit de acel sondaj. Nu sunt sociolog, dar din ceea ce am vorbit cu ceilalți, dacă nu ai mâncat niște copii dimineață, n-ai cum să cazi în două săptămâni de la 40 la 20. (...) Mai mult, târgul e mic, se află cine a comandat-o, cum a comandat-o — în regulă, trecem peste. Dar și presupunând că de aici a apărut și problema cu demisia, presupunând că e adevărat (...), vom vedea. Eu sunt acolo să guvernez pentru români. Dacă românii nu mai cred în ceea ce facem, plecăm acasă toți", a declarat Tudose la Antena 3.



Potrivit șefului Executivului, nu se poate guverna "cu forța".

"Nu putem să guvernăm cu forța, împotriva a ceea ce vrea poporul român. De aici pleacă nemulțumirea mea și-atunci, dacă lucrurile stau așa, o analiză, ori sunt eu de vină, prin ce fac sau nu fac, sau sunt niște lucruri în guvern care justifică aceste cifre — prezența unor miniștri cu probleme penale, lipsa de activitate a unor miniștri sau lipsa de rezultate—, săptămâna asta voi lua niște decizii, dure, dar necesare", a spus Tudose.



Întrebat dacă acest sondaj făcut public ar putea fi "un joc", Tudose a răspuns: "Foarte corect. (...) Haideți să spunem că e adevărat, plec de la premisa că este adevărat. Dacă este așa, repet, sunt două probleme — ori am eu o problemă și trebuie să plec acasă, ori sunt niște probleme în guvern și trebuie să le reglăm".



Totodată, chestionat dacă aceste probleme ar putea fi legate de existența unor miniștri cu probleme penale în guvern, Tudose a răspuns: "Da. (...) Dacă tot facem un reset la partea de imagine și de efecte ale guvernării, vă spun că mai sunt încă cel puțin doi miniștri, pe care am să-i rog să părăsească cabinetul. (...) O miniremaniere. (...) Sunt trei (miniștri — n.r.) cu probleme, care, într-adevăr, creează probleme și la nivel de percepție publică și unele dintre situații și la nivel de Comisie Europeană".