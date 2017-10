Tulburător: Înmormântat de ziua lui

Iulian Codlean, primul miner care a murit la Mina Lupeni în urma surpării de joi, va fi înmormântat duminică, în ziua în care ar fi împlinit 40 de ani. Bărbatul avea doi copii.

”Mi-a fost prieten. Duminică va avea loc înmormântarea. Tot duminică, ar fi împlinit 40 de ani. Am făcut ceea ce este necesar, şi anume să asigurăm lucrurile necesare pentru serviciile funerare. Am făcut, de asemenea, demersuri, şi am discutat cu soţia sa, aceasta nu are serviciu şi i-am oferit un loc de muncă. Codlean avea doi copii”, a declarat liderul Sindicatului Muntele din Valea Jiului, Darius Câmpan.

În surparea de la mina Lupeni de joi au fost prinși trei mineri. Unul a fost scos fără suflare, iar un altul a fost internat în stare foarte gravă la Spitalul de Urgență Floreasca, unde a murit vineri seară. Minerul care a murit vineri seară la spital ar fi împlinit tot duminică 44 de ani.

Cel de-al treilea miner se află la Spitalul Municipal Petroşani, având o rană uşoară la un picior.