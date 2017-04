Tunul dat de o grupare de hackeri

Procurorii DIICOT Craiova și polițiști au făcut joi 69 de percheziții domiciliare în opt județe, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări de hackeri, acuzată că a spart sistemele informatice ale unor instituții străine de transfer de bani, creând un prejudiciu de peste 4,8 milioane de euro.

Conform DIICOT, grup infracţional constituit, în perioada 2012 - 2017, era format din 60 de persoane.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că o parte dintre membrii grupului infracţional organizat au instalat fraudulos (sub pretextul transferării pe un stick de memorie a fişierelor - imagine sau document - obţinute în urma scanării unor înscrisuri ori imprimării unor fişiere stocate pe stick) un program informatic (malware) în sistemele informatice folosite şi pentru servicii copy-shop de agenți/subagenți ai unor instituții financiare străine ce efectuează transferuri internaționale de bani, aflaţi de regulă în ţări din centrul şi vestul Europei (de ex. Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, Norvegia, etc.), sisteme informatice pe care au ajuns astfel să le controleze de la distanţă (malware îndeplinind mai multe funcţii printre care remote control şi keylogger).

Prin intermediul altui sistem informatic (de ex. telefon mobil) au fost introduse în sistemul informatic infectat/controlat de la distanţă date informatice nereale, privind expedierea unei sume de bani de către un expeditor fictiv către un beneficiar real care ridica banii de la un alt agent, de regulă din România, susțin procurorii.

Paguba a fost suportată fie de francizer (agentul/subagentul al cărui sistem informatic a fost efectiv controlat), fie chiar de către francizor (instituţia financiară), de regulă pentru sume de bani mai mari, raportat şi la bonitatea agentului/subagentului implicat, mai arată DIICOT.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova urmeaza sa fie audiaţi un număr de 20 de inculpaţi.

Perchezițiile au avut loc în județele Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș, Ilfov, Constanța, Bacău și Neamț.