Tunuri de zeci de milioane lei date statului român

Sebastian Ghiță, zis Copilul, a reușit să învârtă pe degete Serviciul Român de Informații, beneficiind de sprijinul unchiului său, generalul Zamfir, al Serviciului Român de Informaţii al membrilor din diferite guverne și al funcționarilor publici din instituții. Scopul a fost de a obține bani, prin diferite metode, pe care i-a folosit în interes personal. Nici Interpolul nu a scăpat de Ghiță. O dată s-a ocupat de implementarea sistemului, sistem în care a apărut pentru câteva luni ca urmărit internațional.

Procurorii DNA Ploiești au dispus, în februarie 2017, trimiterea în judecată a lui Sebastian Ghiță pentru patru infracțiuni de trafic de influență, trei infracțiuni de spălare de bani în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. Conform anchetatorilor, în perioada 2007-2015 au fost încheiate contracte de achiziție de programe informatice, finanțate atât din bani publici, cât și din fonduri europene, cu mai multe societăți comerciale, printre care și cele două controlate direct de Sebastian Ghiță.

Scop final: para-ndărătul

În urma investigațiilor s-a stabilit că, pentru semnarea respectivelor contracte, Sebastian Ghiță „a pretins și primit de la reprezentanții firmelor sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai instituțiilor și autorităților să atribuie contractele de prestare de servicii IT și/sau să faciliteze derularea în bune condiții, firmelor ai căror reprezentanți fuseseră contactați, anterior, de acesta. Pentru a crea o aparentă stare de legalitate în ceea ce privește acordarea acestor sume de bani pretinse, Ghiță Sebastian a indicat ca modalitate de transfer al sumelor de bani simularea unor operațiuni comerciale prin încheierea unor contracte comerciale de servicii IT fictive. Lucrările inserate în facturile emise de societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet au fost executate în realitate de către beneficiarii lucrărilor. Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societăți comerciale au virat către societățile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet contravaloarea așa-ziselor lucrări prestate, sumele fiind reintroduse în circuitul fiscal-economic. Acești bani reprezintă contravaloarea influenței promise și exercitate de Sebastian Ghiță asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau instituțiile subordonate“, se arată în concluzia procurorilor DNA.

S-a mufat la heblul Transelectrica

În acest fel, Sebastian Ghiță a primit în perioada 2007-2014, pentru contractele atribuite societăților comerciale respective, sume cuprinse între 3 și 10 milioane de euro. Din datele anchetatorilor a reieșit că, în perioada 2007-2018, Sebastian Ghiță a pretins și primit în mod indirect de la reprezentanți ai unei societăți comerciale suma de 4.118.388 de lei, prin simularea unor activități comerciale ale firmei respective cu Teamnet International, ce au constat în achiziționarea fictivă de servicii IT. În schimbul banilor, el a promis că va influența factorii decizionali din Ministerul Economiei și Comerțului și din conducerea SC Transelectrica SA pentru atribuirea și derularea în bune condiții a șapte contracte încheiate de societatea respectivă cu cele două instituții publice. Valoarea totală a contractelor s-a ridicat la suma de 14.511.883 de euro.

Promisiuni, promisiuni

În perioada 2007-2014, Sebastian Ghiță a pretins și a primit indirect de la reprezentanții unei alte societăți comerciale suma de 22.872.312 de lei, derulată prin mai multe firme, între care și Asesoft/Teamnet, având ca obiect servicii de IT. În schimbul banilor, el a promis influențarea unor funcționari publici cu funcții de conducere din Ministerul Economiei și Comerțului, CNAS, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Consiliul Județean Tulcea și Consiliul Județean Brașov, pentru încheierea unor contracte finanțate din bani publici cu respectiva societate.

Zeci de contracte a încheiat Sebastian Ghiţă prin firmele coordonate direct sau prin interpuşi, cu scopul final de a încasa comisionul de la stat

A păcălit Banca Mondială

În 2013-2014, Sebastian Ghiță a pretins și a primit indirect de la două societăți comerciale suma de 22.516.573 de lei, acoperită prin proceduri de subcontractare și relații comerciale cu SC Teamnet Internațional SA. El a promis influențarea conducerii Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru atribuirea unui contract în valoare de 166.782.737 de lei, încheiat în 2014, între Autoritatea de Management din cadrul ministerului pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu“ și asocierea formată din cinci firme.

O parte din banii proveniți din acest contract, respectiv suma de 24.620.988 lei, au fost folosiți de una dintre societățile comerciale pentru creșterea cifrei de afaceri în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să cumpere acțiuni la respectiva firmă și să-i acorde acesteia un credit în valoare de 10 milioane de euro.

Sănătatea ciuntită

În perioada 2013-2014, Sebastian Ghiță a primit indirect suma de 5.957.651 lei, justificată prin relații comerciale derulate între mai multe firme, printre care și SC Asesoft Technologies SRL, având ca obiect tot achiziționarea fictivă de servicii IT. În schimbul banilor, el a promis că va influența conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să atribuie un contract finanțat din fonduri publice pentru implementarea Sistemului Național integrat „Dosarul Electronic de Sănătate“ – DES.

La sfârșitul anului trecut, în plin scandal privind contractele încheiate cu firmele patronate direct sau indirect de Sebastian Ghiță, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a oferit nu unul, ci două contracte substanțiale. Ambele se referă la PIAS, adică Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, cea care, anul trecut, de foarte multe ori, și-a arătat limitele. Cu doar două zile înainte ca Sebastian Ghiță să dispară ca măgarul în ceață, societatea Teamnet International SA a reușit să pună mâna pe două contracte bănoase. Ambele au fost încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la doar o lună unul după altul. În această sarabandă valoarea ar putea trece neobservată, dacă ne gândim că numai anul trecut au fost peste 20 de incidente de nefuncționare a sistemului aferent cardului de sănătate.

În ordine cronologică, pe 24 noiembrie 2016, societatea Teamnet International SA primea, fără a fi organizată o licitație electronică, un contract în valoare de 14.755.500 de lei. La nici o lună, pe 19 decembrie 2016, firma Teamnet International SA primește, tot fără a fi organizată o licitație electronică, un alt contract în valoare de 7.463.970 de lei, pentru Servicii de Administrare, Suport Tehnic și Mentenanță Hardware pentru PIAS.

Cărți funciare

În anul 2014, Teamnet, care la acea vreme era patronată direct de Sebastian Ghiță, a câștigat un contract gras din partea statului român. Societatea trebuia să furnizeze Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară servicii de digitalizare a cărţilor funciare din nouă judeţe, contractul ridicându-se la 212,4 milioane lei, TVA inclusă (46,9 milioane euro).

Ghiță și unchiul său, generalul SRI Zamfir

Sebastian Ghiță, alias Copilul, este cercetat de procurorii anticorupție doar în patru dosare penale. Toate aceste dosare au vizat combinațiile cu statul, cel mai bun platnic. Afacerile acestuia s-au desfășurat, după cum se vede cu ochiul liber, atât pentru, sub protecția, cât și cu sprijinul serviciilor secrete, SRI și SIE. Generalul Dumitru Zamfir ar fi unchiul lui Sebastian Ghiță, conform relatărilor din presă, și este cunoscut ca expert în interceptări, activând în acest domeniu și în fosta Securitate. Dumitru Zamfir a ocupat funcția de adjunct al directorului SRI din 1997 până în anul 2009, când acesta a fost trecut în rezervă de către președintele Traian Băsescu. În ultimii doi ani de carieră în SRI ai generalului Dumitru Zamfir, grupul de firme coordonat de Sebastian Ghiță a fost contractor al SRI. O unitate vitală a Serviciului Român de Informații este Institutul pentru Tehnologii Avansate. Această unitate este specializată în cercetare, proiectare şi microproducţie de sisteme de comunicații radio-video, precum și responsabilă cu decriptarea și criptarea telecomunicațiilor, protecția tehnică a informațiilor clasificate și funcționarea echipamentelor de control acces și securitate fizică în instituții strategice.

Sistemul SIRENE, implementat de Ghiță

Firma fondată de Ghiță, Teamnet, are printre clienți chiar structura de poliție care se ocupă de cooperarea internațională, implicit de urmărirea persoanelor cu probleme judiciare. Pe site-ul companiei Teamnet Group, unul dintre clienții săi este Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, exact structura care colaborează cu polițiile din alte state în combaterea infracționalității. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) este alcătuit din Punctul Naţional Focal (Serviciul Operaţional, Unitatea Naţională Europol, Serviciul SIRENE) şi Biroul Naţional Interpol (Serviciul Urmărire Internaţională şi Extrădări, Serviciul Documentare Operativă şi Serviciul Identificare Judiciară).

Potrivit site-ului de achiziții publice e-licitatie.ro, pe 15 iunie 2009, Teamnet Internațional, în asociere cu Asesoft Internațional, a primit un contract de la Ministerul Finanțelor Publice, în valoare de 500.000 de lei, pentru „realizarea unui proiect de consultanță și analiză pentru crearea aplicației SIRENE și a dotării tehnice a Biroului SIRENE“. CCPI se află în subordinea Poliţiei Române și este specializată în schimbul de informaţii operative în domeniul combaterii criminalităţii la nivel internaţional, precum şi gestionarea fluxului informaţional de interes operativ aferent cooperării internaţionale derulate de structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Contractele cu SIE

Grupul Asesoft al omului de afaceri Sebastian Ghiță a avut în derulare mai multe contracte cu SIE în perioada 2005-2017, care au avut ca obiect asigurarea de programe de contabilitate și logistică. Trei dintre firmele trustului Asesoft au încheiat, în cei 12 ani, contracte plătite din bani publici, a căror valoare s-a ridicat la peste 245.000 de euro.

SC Teamnet International SA a derulat timp de 2 ani, în perioada 2007-2008, un contract cu SIE în valoare de 200.019 euro, având ca obiect o aplicație ERP de gestiune economico-financiară și logistică, ce a pretins „impunerea unor măsuri de siguranță pentru protejarea intereselor naționale“. Criteriul de atribuire a contractului societății Teamnet a fost prețul de achiziție cel mai scăzut.

În perioada respectivă Sebastian Ghiță deținea 69,5% din acțiuni la Teamnet.

SC Q’Net International SRL a semnat trei contracte cu SIE, în perioada 2015-2016, pentru o unitate de stocare rețea, o imprimantă profesională pentru cablaje electronice și o imprimantă digitală foto. Valoarea totală a fost de 25.186 de euro și contractele au fost atribuite după criteriul prețului cel mai mic.

În rechizitoriul DNA, Q’Net International este considerată o firmă intermediară în tranzacțiile dintre societățile grupului Asesoft, respectiv SC Asesoft International SA și SC Asesoft Technologies SRL. Q’Net International avea în 2013 o cifră de afaceri de 18 milioane de euro, iar în 2015, de 9,6 milioane de euro.

Sechestru pe conturile a 51 de firme

Procurorii DNA Ploieşti au pus sechestru până la concurenţa sumei de 129.343.768 lei, cu excepţia fondurilor alocate plăţii salariilor angajaţilor şi celor destinate achitării datoriilor către bugetele publice, pe conturile a 51 de firme controlate de Sebastian Ghiţă. Societăţile vizate de procurori sunt: SC Asesoft International SA, SC Asesoft Com SRL, SC Asesoft Distribution SA, SC Asesoft Net SRL (actual SC Shopmania Net SRL), SC Asesoft Smart SRL, SC Asesoft Service SRL, SC Asesoft Tehnologies SRL, SC Asesoft Web SRL, SC Asesoft World Wide SRL, Asociaţia Sportivă Basket Club Asesoft, Asociaţia Sportivă Baschet Club Ploieşti, SC Access Net Internaţional SRL, SC Alfa Trade SRL, SC Alpedor SRL, SC A&S World Travel SRL, SC Coneco Serv SRL, SC DNS Birotica SRL, SC Domeniile Viticole SRL, SC Edel Weiss SA, SC Federal Media Partener SRL, SC Foto Tehnologies SRL, SC Glar Construct SRL, SC Idilis SRL, SC Infratel Net SRL, SC IT Infocons Services SRL, SC Master Software Info SRL, SC Media Fantasy Solution SRL, SC Mediata Consulting SRL, SC Merconsult Team SRL, SC Muntenia Furnizare SRL, SC Network One Distribution SRL, SC Nxtel Solutions SRL, SC Ploieşti Import Export SRL, SC Podgoriile Tohani SRL, SC Q Net Internaţional SRL, SC Ridzone Computers SRL, SC Rotherfield Properties Romania SRL, SC RTV Satellite Net SRL, SC Senior Consulting Group SRL, SC Sport Arena SRL, SC Star Soft SRL, SC Studio Harry SRL, SC Sungard System SRL (fostă Softbit Service SRL), SC Sunsmart Integrare IT SRL, SC Teamnet Internaţional SA, SC Tohani SA, SC TVMP SRL, SC Viewpedia Soft SRL, SC Xor IT Systems SRL (SC Expert One Research), SC 1 K Telecom SRL, SC 360 Revolution SRL.

Ponta şi Ghiţă, pasiune comună: baschetul. Victor a fost folosit pe post de "pivot"

Afacerea cu ruda lui Victor Ponta

Fostul deputat este anchetat în dosarul cumnatului lui Victor Ponta, Iulian Herţanu, pentru fraudarea fondurilor europene. Și-ar fi folosit funcţia şi influenţa şi ar fi făcut presiuni ca să îl determine pe şeful Unităţii de Implementare a Proiectelor din cadrul SC Hidro Prahova să facă plăţi către firma cumnatului lui Victor Ponta, SC Grossman Engineering Group SRL. Pentru că funcţionarul nu era cooperant, prin intermediul lui Adrian Semcu, directorul Hidro Prahova, Ghiţă l-a schimbat din funcţie pe șeful UIP, Ionuț Cristian Ionescu.

Un alt megadosar cercetat de procurorii DNA Ploieşti se referă la cele 54 de firme fondate sau controlate de Sebastian Ghiţă. El este acuzat de spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată, coruperea alegătorilor şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia.

Potrivit DNA, între 2000 şi 2015, Sebastian Ghiţă ar fi făcut bani din trafic de influenţă şi ar fi spălat aproape 130.000.000 de lei „printr-o multitudine de operaţiuni financiar-bancare fără justificare economică“. Ghiţă ar fi făcut şi evaziune fiscală. Nu ar fi plătit impozit pe profit şi TVA de aproape 38.000.000 lei. O parte din aceşti bani, 279.000 de lei, ar fi fost folosiţi pentru coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare din 2012. Ghiţă ar fi dat alegătorilor materiale electorale şi alte bunuri, precum tigăi, ca să fie votat. Ghiţă ar fi pus la bătaie 350.000 de euro şi pentru coruperea votanţilor din Republica Moldova, la alegerile prezedinţiale din 2014, atunci când amicul lui, Victor Ponta, a candidat şi a pierdut în faţa actualului preşedinte, Klaus Iohannis.

Giulia Anghel, Eduard Pascu