Turismul, o felie din uriașa turtă a municipalității

Cheltuieli aberante și salarii exagerate la firmele înființate de primarul general Gabriela Firea. Compania Municipală Turistică Bucureşti SA a primit inițial un capital social de 25.000 lei. Ulterior, acesta a fost majorat cu 1.606.000 lei. Numai pentru ultimele trei luni ale acestui an, cheltuielile cu Adunarea Generală a Acționarilor, cei șapte membri ai Consiliului de Administrație și cenzori, municipalitatea a plătit 289.070 lei. Firma are 18 angajați, iar câștigul mediu este de 5.120 lei.

De curând, Compania Municipală Turistică a primit acordul pentru un împrumut pe o perioadă de un an, de 2.819.209 lei. Datele au fost colectate de doi consilieri generali PNL, Ciprian Ciucu și Cătălin Deaconescu, care au acces la informații la care presa și publicul nu pot ajunge. Ei spun că bugetul alocat se justifică prin cheltuielile pe care firma le are de făcut la început de drum. Numai că acestea sunt aberante. În primul rând, directorul general Ovidiu Santa va câștiga lunar 14.424 lei. Echipamentele IT sunt evaluate la 1,4 milioane lei (circa 300.000 euro), cât valoarea unei vile într-un cartier bine cotat. Firma va cumpăra 45 de calculatoare, numărul angajaților fiind la jumătate, și două autoturisme de câte 45.000 euro bucata.

„Este dubios să îți bugetezi atât de mulți bani pentru dotările cu calculatoare, componente hardware și licențe, în condițiile în care este creată și o Companie Municipală de IT“, spune Cătălin Deaconescu. Valoarea site-ului este estimată la 317.000 lei. „Dacă luau 22 ­desktopuri Apple, un time capsule pentru stocarea de date, o imprimantă Wi-Fi A4 și una A3, tot nu ajungeau la suma aia“, comentează cineva pe pagina de socializare a lui Ciprian Ciucu. Referitor la componența membrilor CA, Ciucu susține că „Strinu Ruxandra (CA) este foarte apropiată (noră sau fiică) de consilierul general PSD Anca Daniela Raiciu. Iar dacă e așa, dragă ANI, e un conflict de interese cât casa! Să o salutăm și pe doamna Daniela Șuteu, și ea membru al CA, soția consilierului general Honorius Circa, City Manager la Sectorul 3“, scrie Ciprian Ciucu în postarea sa. Oamenii îi cer să sesizeze Agenția Națională de Integritate, „astfel, vor fi obligați să vă răspundă și nu se vor mai fofila că nu știu, nu au văzut sau n-au apucat să le cerceteze“. Din CA face parte și Mariana Perșunaru, directorul Direcției Patrimoniu din Primăria Capitalei, acuzată că deține nejustificat o locuință socială încă din 2010, deși are un salariu care-i permite plata ratelor unui apartament. Înainte de majorarea salariilor, aceasta încasa peste 4.000 lei pe lună.

Membrii AGA sunt: Dragnea Ileana Daniela, Tudor Tim Ionescu și Mocanu Georgiana, din partea Ciclop, care deține 1% din acțiuni. Propunerile CGMB pentru membrii CA sunt: Daniela Şuteu, Florin Necula, Strinu Ruxandra, George Constantin Ilinescu, Ştefan Miron.