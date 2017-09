Ţuţuianu, adevărul despre demisia sa de la MApN

Fostul ministru al Apărării Naţionale (MApN), Adrian Ţuţuianu, a declarat, miercuri, că a luat decizia demisiei de la MApN după o discuţie cu premierul Mihai Tudose şi că liderul de la Palatul Victoria i-a sugerat că, dacă nu îşi dă demisia, va trebui să-l demită.

Adrian Ţuţuianu a explicat, referitor la comunicat emis de MApN referitor la plata normelor de hrană pentru militari, că, anterior, timp de o săptămână, a avut mai multe discuţii cu ministerul Finanţelor, trei discuţii având loc chiar cu ministrul Mişa. Fostul ministru al Apărării a precizat că eroarea de comunicare s-a petrecut în sensul în care banii erau, însă nu putea să-i ia din execuţia bugetară de pe trimestrul 4 şi să-i treacă în cea de pe trimestrul 3, pentru că legea responsabilităţii fiscale interzice acest lucru, acesta fiind lucrul pe care "nu l-a explicat foarte bine".

"În acea discuţie, premierul mi-a reproşat că nu i-am dat un telefon să-l informez. Vă spun sincer că nu m-am gândit că din această discuţie poate să iasă o demisie sau măcar o problemă de imagine pentru Guvern şi minister. Mi-a spus că trebuie să o rezolvăm într-un fel pentru că preşedintele partidului i-a cerut să vadă cum rezolvă această chestiune. (Premierul-n.r.) Mi-a sugerat că dacă eu nu plec, va trebui să mă demită. Şi atunci eu i-am spus cu demnitate, aşa cum sunt eu, l-am rugat să îmi dea două coli de hârtii, mi-am scris demisia şi atunci am plecat. Ăsta e tot episodul", a declarat fostul ministru al Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu, la Antena 3.

El a mai precizat că "nu a plecat din minister cu bucurie" şi că a avut o relaţie instituţională "corectă" cu preşedintele României.

"Mi s-a părut că era normal ca analiza activităţii mele la minister să fie făcută cu calm pentru că toată lumea ştia că am pus suflet şi am muncit foarte mult. Nu vă spun că am plecat din minister cu bucurie, am plecat cu lacrimi în ochi, dacă vreţi să fiu foarte exact, şi cu foarte multă amărăciune şi nu pentru că sunt un om slab, ci pentru că sunt un om dedicat", a completat Ţuţuianu.

Adrian Ţuţuianu a demisionat, săptămâna trecută, după ce a fost convocat de urgenţă de premierul Mihai Tudose la Palatul Victoria, pentru explicaţii legate de comunicatul dat de MApN privind plata eşalonată a salariilor militarilor.

Şeful Guvernului i-a acceptat demisia, iar portofoliul Apărării a fost preluat interimar de vicepremierul Marcel Ciolacu. Ca urmare a acestei "gafe", Ţuţuianu şi-a pierdut inclusiv susţinerea politică pentru şefia Comisiei SRI.

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a fost repartizat, marţi, în Comisia pentru cercetare a abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii.