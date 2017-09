Țuțuianu pleacă din Guvern

Update Premierul Tudose a acceptat demisia lui Adrian Țuțuianu din funcția de ministru al Apărării Naționale și a trimis-o azi la Cotroceni.

Adrian Tuțuianu a anunțat marți că și-a lăsat demisia pe masa premierului, după o discuție cu acesta, în contextul scandalului privind plata veniturilor militarilor.

„A fost o discuție, în cadrul căruia eu i-am precizat premierului care sunt chestiunile tehnice, care au condus la această situație. Domnia sa mi-a reproșat lipsa de comunicare, și cu dânsul, dar și cu presa. I-am spus că dacă constituie o soluție, demisia mea este pe masa lui. (...) Mi-am depus demisia pentru lipsa de comunicare. Am recunoscut în fața premierului că am greșit față de el că nu i-am comunicat și nu am comunicat cu presa din lipsă de timp. I-am spus că îmi asum greșeala. Mi-a spus că această decizie o ia el. Am lăsat demisia pe masă”, a declarat Țuțuianu anterior la Antena 3.

Potrivit acestuia, nu este vorba de probleme financiare.

„Nu există probleme financiare, ci sunt chestiuni tehnice, care sunt generate de dispozițiile legale, articolul 18, aliniatul 4 din legea responsabilității fiscale-bugetare. Acest aspect nu ne-a permis să transferăm bani din cheltuielile de personal din trimestru 4 în trimestrul 3 și să rezolvăm la data de 15 septembrie toate problemele care țin de salarii și alte drepturi ale personalului din sistemul militar. Vreau să fac precizarea că pe data de 15 septembrie plătim salariile aferente lunii august și că norma de hrană de care vorbim este aferentă lunii septembrie. Toate aceste drepturi vor fi plătite în luna septembrie. Nu există nicio problemă cu alocările financiare. Chestiunile sunt strict tehnice și cei de la Direcția de Specialitate din cadrul ministerului, într-o manieră funcționăreacă au solicitat un anumit comportament fiscal tuturor unităților din subordine”, a mai spus acesta.

Demisia a venit la scurt timp după ce Ministerul Apărării a transmis că va plăti în această lună eșalonat veniturile angajaților săi, în condițiile în care până acum nu a fost efectuată rectificarea bugetară.

"În scopul abordării prudențiale a execuției bugetare, în condițiile în care până la această dată nu a fost efectuată rectificarea bugetară pe anul 2017 și necesitatea respectării prevederilor art. 18 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr 69/2010, Direcția financiar-contabilă din M.Ap.N. a dispus către toți ordonatorii de credite plătitori de drepturi salariale, următoarele: efectuarea, în data de 15 septembrie, a plății sumelor aferente soldelor/salariilor nete, fără contribuțiile individuale și impozit; efectuarea, la aceeași dată, a plății diurnelor în valută cuvenite personalului aflat în misiuni externe; efectuarea, între 21 și 25 septembrie, a plății sumelor reprezentând contribuțiile angajatorului cât și ale angajatului și a impozitului pe venit; efectuarea, în jurul datei de 25 septembrie, după rectificarea bugetară, a plății sumelor reprezentând celelalte drepturi aferente cheltuielilor de personal (chirii, normă de hrană etc)", arăta Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat

Ulterior, premierul Mihai Tudose i-a chemat de urgență pe miniștrii Apărării și Finanțelor, Adrian Țuțuianu și Ionuț Mișa, pentru a le cere explicații legate de comunicatul MApN. De asemenea, surse oficiale au declarat că preşedintele Klaus Iohannis a discutat cu premierul Mihai Tudose despre situaţia de la MApN.

Într-o primă reacție publică la acest scandal, Ministerul Finanțelor a susținut că nu sunt dificultăți în ceea ce privește plata drepturilor salariale ale angajaților din cadrul Ministerului Apărării Naționale.