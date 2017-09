TVR 3 transmite Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu

Premiile „Constantin Brâncoveanu”, oferite anual de Fundaţia Alexandrion din 2014, răsplătesc munca şi dedicaţia de-o viaţă a oamenilor de cultură din România care au contribuit la dezvoltarea diferitelor domenii de cunoaştere.

Ediţia din acest an, desfăşurată în premieră la Ateneul Român, va recompensa - simbolic, cu trofee originale din bronz semnate de sculptorul Ioan Bolborea - lucrări importante din ştiinţă, istorie, cultură, muzică şi arte din ţara noastră. În plus, fiecare câştigător ales de juriu primeşte din partea organizatorului, Fundaţia Alexandrion Grup, o sponsorizare pentru un nou proiect sau pentru o nouă lucrare.

În cadrul Galei, în afară de ceremonia de premiere, se va desfăşura şi un concert susţinut de artişti de renume internaţional, sub bagheta maestrului Alexandru Petrovici.

Premiile „Constantin Brâncoveanu” se acordă anual în baza propunerilor şi a înscrierilor făcute online pe site-ul ziarului Cotidianul (partener al evenimentului încă de la lansare) sau pe adresa Fundaţiei. Ulterior, un juriu format din nouă somităţi ale ştiinţei şi culturii române validează premiile ce urmează să fie acordate. La primele trei ediţii ale Galei „Premiilor Constantin Brâncoveanu” au fost oferite şapte premii din mai multe domenii, plus un premiu special.

În premieră, la ediţia din acest an, se vor adorda nouă trofee: pentru Literatură, Istorie, Pictură, Muzică, Arhitectură, Actorie, Regie, Medicină şi Economie. În plus, din această toamnă, Gala “Premiilor Constantin Brâncoveanu” se extinde în Europa şi Statele Unite, iar ceremonii asemănătoare celor organizate în România vor fi organizate de Fundaţia Alexandrion Grup la Londra, Berlin şi New York.

Gala Premiilor „Constantin Brâncoveanu” va fi difuzată şi la TVR Internaţional sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 21.00. Evenimentul poate fi urmărit în direct pe TVR+.