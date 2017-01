Ultima ispravă a lui Igor Dodon

Preşedintele Republicii Moldova Igor Dodon a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu el făcând baie într-un râu, cu ocazia Bobotezei pe stil vechi. Dodon și-a explicat gestul spunând că "tradiţia scăldatului în apă rece depăşeşte semnificaţia simbolică", având "un rol de întremare şi călire trupească", pentru că Biserica are nevoie de "creştini sănătoşi şi viguroşi".

"Boboteaza e o sărbătoare nu doar a sufletului, ci și a trupului, pentru că întru credință trebuie să fim căliți și duhovnicește, și fizic.

Iată de ce consider că tradiția scăldatului în apă rece depășește semnificația simbolică.

Ea are un rol de întremare și călire trupească. Pentru că Biserica are nevoie de creștini sănătoși și viguroși.

De ani de zile practic scăldatul în apă rece. Nu renunț la el nici acum, fiind președinte.

Încă o dată felicitări cu prilejul acestei frumoase sărbători religioase", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Postarea lui Igor Dodon a atras imediat comentarii ironice: