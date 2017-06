Ultimatumul lui Grindeanu: După ce Dragnea demisionează, demisionez și eu (Video)

Sorin Grindeanu, căruia PSD i-a retras sprijinul politic pentru funcția de prim-ministru al României, i-a replicat, joi, din nou, liderului PSD, Liviu Dragnea. Anterior, PSD a hotărât excluderea sa din partid și a anunțat că va depune o moțiune de cenzură împotriva lui. Inițial, pentru declarația de presă era amenajat un pupitru cu microfon în curtea Palatului Victoria. În cele din urmă, declarația a fost susținută din sala de presă a sediului Guvernului României.

Spicuim din declarația lui Grindeanu:

-Este o zi tristă pentru mine. Astăzi, la presiunile lui Liviu Dragnea am fost exclus din PSD. Oricât ar încerca Liviu Dragnea să scape de mine pentru că îi sunt incomod, am fost, sunt și voi fi pesedist. Dragnea încearcă să confiște un întreg partid. Îi e frică de marea masă a membrilor de partid. De un an de zile acest partid nu a mai avut un Birou Permanent Național care se ținea în fiecare luni la partid. Singurele modalități prin care se conduce partidul sunt aceste CEx-uri, organizate în general pentru execuții.

-Se va spune că azi PSD a decis să depună moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, dintr-un singur motiv: pentru că domnul Dragnea vrea tot mai multă putere. Justificarea a fost acea analiză mincinoasă despre care am vorbit aseară.Sunt membru de partid de 20 de ani și voi rămâne membru PSD, indiferent ce va spune Liviu Dragnea, indiferent câte CEx-uri va mai organiza domnul fost pedelist Liviu Dragnea.Într-un final, domnul Liviu Dragnea o să fie oprit de către partid. Eu am unde să mă întorc. Am făcut școala la timp, fără să repet anii. Domnul Liviu Dragnea se agață disperat de funcții, în speranța că asta îl va salva de trecut. Aceasta e puterea care-l mână în luptă. Președintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie să-și asume situația de criză în care a aruncat România și de care îi spuneam în urmă cu câteva zile și pe care a trecut-o în derizoriu.

-Spunea că nu știe despre ce vorbesc. De ce face lucrul ăsta? Pentru că așa vrea. E singurul care poartă responsabilitatea acestui dezastru politic. Lucruile acestea duc la incertitudine și destabilizare. Suntem într-un blocaj. În consecință, până luni, îi cer lui Liviu Dragnea să se gândească bine și să-și asume responabilitatea acestei crize. După ce Liviu Dragnea demisionează, demisioneaz și eu. Responsabilitatea numărul unu stă pe umerii celui care a dus România în această situație: Liviu Dragnea! Le mulțumesc miniștrilor care au înțeles, aproape toți, să fie responabil și să vină azi, să-și facă treaba, să-și continue munca și vom vedea procedurile constituționale.

-Dacă voi constata că nu pot asigura un guvern funcțional, atunci îmi voi da demisia. Vom intra pe procedurile prevăzute de Constituție și sper ca PSD-ul să nu piardă guvernarea. Anunț public că în perioada umrătoare voi avea întâlniri cu parlamentari PSD, începând din această seara, care m-au rugat să mă văd cu ei.

Există în interiorul partidului o mare îngrijorare, pentru că se fac presiuni enrome asupra lor, să voteze căderea propriului guvern. Am același mesaj pentru colegii din CEx: Știu că sunt mulți oameni onești și de bună credință în CEx.Știu și ce s-a întâmplat în aceste zile și vreau să-i asigur că părerea mea despre ei nu s-a schimbat. Îi asigur că sunt alături de ei, pentru că știu prin ce trec.

-Voi răspunde la două dezinformări pe care le-am văzut azi spuse de domnul Dragnea. Văd că încearcă să mă asocieze cu serviciile secrete, cu peședintele României. Suntem într-o conspirație!

-Nu eu am fost la partide de tenis, nu eu am fost la șprițuri cu reprezentanți ai serviciilor secrete, așa că să se gândească mai bine când spune aceste lucruri. Dacă va continua, voi avea reacții și mai puternice pe acest subiect. Toată această idee este o minciună. A doua minciună este cea în care spunea că toți miniștrii au avut o problemă, nu puteau să comunice cu mine. Eu v-aș ruga să vă puneti în postura acestor miniștri: cum să lucreze dacă eu le spuneam un lucru, iar de la partid le venea altă directivă și altă comunicare. De exemplu, atunci când se apucaseră unii să comunice despre impozitul pe gospodărie și am spus în ședință de guvern să înceteze această comunicare și singurul care poate să comunice este ministrul finanțelor când se finalizează analiza. Seara, la televizor, la planșă, cine era?!

-Cu desene, cu tot ce știți deja.Ce să creadă ceilalti miniștri?! Ne aflăm într-un moment dificil, greu, în care un singur om, Liviu Dragnea, încearcă să ne întoarcă în timp, înainte de 1989.

-Lipsesc câteva dintre demisiile miniștrilor. Am dat acest termen până luni, ca și domnul Liviu Dragnea să-și asume așa zisul eșec al acestui guvern. Sunt multe demisii depuse, lipsesc câteva. Important e că toți miniștrii au fost la muncă și-i îndemn să facă același lucru în continuare.

-Întrebat în mod repetat desre înlcuirea din funcția de secretar general al guvernului a lui Mihai Busuioc și numirea lui Victor Ponta, a dat un singur răspuns: Umrăriți Monitorul Oficial din această seară!

- Pe tema alcăturii unui guvern cu tehnocrati: Eu sunt PSD-ist,: conform Statului, pe care domnul Dragnea îl încalcă.Nu vreau să-l vulnerabilizez pe vreunul dintre miniștri. Există această traumă. Nu au reușit majoritatea să treacă de teama de ”conducătorul iubit„. Până vom ajunge în situația normală, în care bărbătește, domnul Liviu Dragnea să-și asume alături de mine, prin demisie, să convocăm congresul, n-aș vrea să detaliez discuțiile pe care le-am avut azi cu miniștrii.Vreau să convocăm congres, pentru a dezbate problemele partidului. Nu vreau să candidez la șefia partidului, vreau să rezolvăm problemele partidului. Cel de ieri și de astăzi este adevăratul Sorin Grindeanu.Pe Liviu Dragnea îl respect ca președinte al partidului. Datorită funcției pe care o ocupă și ceea ce a decurs din această funcție. N-aș vrea să intru în detalii.

-Sunt lucruri care țin de un comportament care n-are legătură cu actul de guvernare. În față mi se punea că totul e în regulă, în spate se făcea totul pentru dinamitarea guvernului.

- Am dat un exemplu legat de Rusia, pentru că e absurd să ai relații cu Rusia după sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.

-Am vorbit cu președintele Klaus Iohannis.

-Am avertizat colegii sa aibă grijă de ce fac și de decizii. Am dat un exemplu legat de Rusia pentru că era absurd să ceri relații economice cât timp există sancțiunile UE. De aceea am dat exemplul.

-Am dat termenul pana luni pentru ca domnul Dragnea să-și asume. Dacă lucrurile nu funcționeaza, demisionez, nu mă țin de scaun. De ce îi e teamă de congres? Hai să vedem până luni cât de bărbat politic e Liviu Dragnea? Ordinele pentru PNDL ar fi trebui semnate de Sevil Shhaideh. Sunt multe cauzele rupturii de Dragnea.