Umilirea bolnavilor care au nevoie de dializă

Reprezentanții Ministerului Muncii au reușit să creeze haos în multe spitale din țară după ce au emis un ordin privind reevaluarea bolnavilor dializați. Însoțitorii suferinzilor beneficiau de o indemnizație lunară, însă acum, în unele județe, comisiile au stabilit că acești bani s-ar fi acordat prea ușor.

Haosul apare în momentul în care medicii constată că această regulă nu se aplică în toată țara. Mai exact, dacă la Galați și Iași, de exemplu, bolnavii sunt din nou verificați, la Brăila și Suceava nici nu se pune în discuție o asemenea decizie, însoțitorii pacienților vor primi în continuare ajutorul lunar.

Bătaie de joc pe sănătatea oamenilor

Gheorghe Ioan are 74 de ani și vine la Galați pentru dializă, de trei ori pe săptămână, tocmai dintr-o comună aflată la o distanță de 100 de kilometri. Alte zeci de persoane se află în aceeași situație la spitalul din Galați. Gheorghe pierde cam patru ore pe drum, iar după procedura medicală are nevoie de ajutorul soției sau al unui însoțitor. Însă în urmă cu câteva zile a aflat că nu mai are dreptul la însoțitor. „Nu cred că este uman ceea ce fac oamenii aceștia. Dar când am ajuns acolo, la Galați, mi s-a spus că au primit de la București o hârtie în care se spunea că cei care nu au picioarele tăiate sau nu sunt orbi să nu mai beneficieze de însoțitor. Am doar o indemnizație de 200 și ceva de lei. Mi-au luat restul. Poate că ar trebui să vorbesc deja cu popa, să ne facă programări la cimitir“, spune bărbatul, cu tristețe în glas.

150 de persoane din județul Galați au nevoie de dializă

„Sunt bătrân și am nevoie de ajutor“

În județul Galați sunt peste 150 de persoane care au nevoie de dializă, iar 125 au fost chemate recent la reevaluare. „Am fost cam permisivi în acordarea gradelor de handicap. Și anume, la hemodializă, criteriile spun că gradele de handicap sunt de la accentuat la grav și grav cu asistent personal. La noi, în toate cazurile era «grav cu asistent personal». Criteriile sunt aceleași. Noi le interpretăm mai permisiv și în interesul beneficiarului“, explică dr. Ciprian Groza de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Pe Gheorghe nu-l interesează că în alte cazuri poate s-au comis abuzuri. „Eu nu zic că primesc unii indemnizație, deși nu au nevoie de însoțitor. Dar eu sunt bătrân, picioarele nu mă mai țin, iar după dializă mi-e foarte greu. Uneori am nevoie de scaun cu rotile, pentru că îmi este rău. Cineva trebuie să mă ajute.“

Plângeri și proteste

Gheorghe Ioan nu este singurul bolnav revoltat de această măsură. Bolnavii spun că aceste criterii vor fi reinterpretate, astfel încât să nu mai fie în interesul lor.

„Închipuiți-vă o stație de epurare a apei într-un oraș în care pompele scot și duc din nou la consum, fără să fie filtrată. Asta înseamnă dializă. Permanentizarea gradului de handicap este absolut normală, pentru că rinichiul nu se mai creează, nu se mai regenerează, nu?“, explică Vasile Cepraga, președintele Asociației Bolnavilor Dializați din Galați.

Reprezentanții bolnavilor au anunțat că vor face o plângere în instanță și vor organiza proteste.