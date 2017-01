Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, afirmă, referindu-se la atacul armat de la Istanbul, că "nu mai sunt cuvinte care să descrie odioșitatea și lașitatea acestor acte". În opinia sa uciderea nevinovaților nu poate fi un mesaj ideologic, ci doar un act criminal.

"Am fi vrut să începem anul nou în liniște și pace și să auzim numai știri bune și pozitive! Din păcate, ce a fost mai rău în anul 2016, atacurile teroriste împotriva nevinovaților, a marcat și primele ore ale acestui an la Istanbul, unde au murit 39 de oameni și au fost rănite 69 de persoane! Am reacționat de fiecare dată cu toții, transmițând mesaje de solidaritate și de condoleanțe, așa cum și în acest caz trebuie să facem, însă, din păcate, nu mai sunt cuvinte care să descrie odioșitatea și lașitatea acestor acte! Uciderea nevinovaților nu poate fi un mesaj ideologic, ci doar un act criminal! Condoleanțe familiilor victimelor atacului și rămân cu speranța că aceste acte vor dispărea în cursul acestui an pe care am convingerea că ni-l dorim cu toții un an mai bun pentru toți locuitorii acestui pământ, indiferent de țară, religie sau etnie!", a scris Raed Arafat, duminică, pe pagina sa de Facebook.