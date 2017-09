Un atentat la sănătatea localnicilor

A căpătat o tristă notorietate faptul că locuitorii zonelor din Glina și Popești-Leordeni trăiesc în niște condiții greu de imaginat din cauza gropii de gunoi.

Localnicii au reclamat problemele pe care le întâmpină la toate forurile de decizie din România, dar măsuri clare nu au fost luate. Cea mai mare problemă a zonei, este poluarea provocată de lichidul plin de subtanțe toxice provenit de la deșeuri, numit levigat. Mirosul este insuportabil iar apa nu este potabilă. Autorizația gropii de gunoi de la Glina a expirat la data de 1 iunie, iar locatarii au crezut că aici se sfârșește chinul lor.

Acum, oamenii au aflat că groapa de gunoi va redeveni funcțională din 28 septembrie dată în care va fi reautorizată deschiderea gropii de gunoi. Speriați că vor retrăi coșmarul din anii trecuți, oamenii au redactat și au trimis un comunicat de presă prin care cer sprijinul tuturor celor avizați să rezolve această situație și invită public, la discuții, în data de 22 septembrie 2017, ora 11 în comuna Glina, strada Constantin Văcărescu, nr.20, atât miniștrii Mediului și Sănătății cât și reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov și ai ISU Ilfov.

COMUNICAT DE PRESĂ

URMEAZĂ O TRAGEDIE:

AUTORITĂȚILE DE MEDIU VOR SĂ REAUTORIZEZE ÎN 10 ZILE GROAPA DE GUNOI GLINA

PROTESTUL PUBLIC AL FAMILIILOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE CONDAMNATE LA O MOARTE LENTĂ DE AUTORITĂȚI

Noi cei din Comuna Glina și Popești Leordeni dar și din cartierele din apropiere vă anunțăm că din păcate urmează o tragedie pentru peste 100.000 de persoane și aceasta destul de repede ca urmare a autorizării în data de 28 septembrie a gropii de gunoi Glina care a distrus și a contaminat viața locuitorilor în ultimii 15 ani.

Prin această reautorizare plănuită în detaliu de Ministerul Mediului, de Agenția pentru protecția Mediului Ilfov și de Direcția de Sănătate Publică Ilfov, vom fi foarte aproape de o exterminare în masă a comunității noastre pentru următorii 10 ani, cât va dura această autorizație. Pentru noi protecția mediului înseamnă protecția în primul rând a populației și a comunității iar nu protecția unor afaceriști nesătui, prin încălcarea legilor de către Ministerul Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov și Direcția de Sănătate Publică Ilfov.

Prin autorizarea acestei gropi de gunoi în anul 2002 și în anul 2007 ați distrus mai multe generații de oameni nevinovați dar și o generație de copii, care acum sunt niște tineri bolnavi, palizi, descumpăniți și lipsiți de viitor. Cu ce preț ați făcut acest act și acest sacrificiu?

Vă pregătiți din nou în aceste zile să sacrificați o nouă generație, să sacrificați sănătatea oamenilor, prin reautorizarea gropii Glina.

Dormiți liniștiți când știți că prin semnătura dumneavoastră condamnați la boală și moarte oameni sănătoși și copii nevinovați? Sau pentru dumneavoastră singurul Dumnezeu este banul și afacerile pe care puteți să le dirijați ca urmare a puterii temporare pe care v-au dat-o chiar și acești oameni pe care îi condamnați?

Vă ascundeți în spatele interpretărilor legilor și acordurilor și de fapt cunoașteți în detaliu faptul că încălcați în primul rând dreptul la viață și la sănătate. Nu vă este frică de o răzbunare divină, doamna Ministru Grațiela Gavrilescu? Nu vă este frică de ceea ce faceți doamna director Dorojan? Nu vă este frică de tot ceea ce faceți doamna Gârban? Nu vă este frică domnule Crăciun de avizele de sănătate pe care le emiteți?

Viața de lângă groapa de gunoi Glina la o distanță de mai puțin de 100 de metri cu un munte de gunoi de peste 50 de metri înălțime pute atât de rău încât poate fi numită orice numai viață nu. La 30 – 40 de grade nu poți să stai cu geamul deschis iar duhoarea ajunge până în București de la cele peste 100 ha de mizerie prin care se scurge o zeamă care otrăvește pământul, aerul, pomii, oamenii și așezările înconjurate de groapă. Aici se îngrașă gândacii care se fac cât pumnul și gângănii cât o palmă cu sute de picioare care ne năpădesc casele iar cu șobolanii foarte mari ne-am obișnuit și trăim alături de ei. Ne-am obișnuit și cu mușcăturile lor, fiind foarte răi, când ieșim prin curți după treburi. Apa din fântâni are miros de gunoi dar o bem pentru că nu avem altă apă și nu putem să cumpărăm tot timpul apă la sticlă și mai și udăm legumele cu ea. Aerul este plin de un praf de gunoaie măcinate și care ne intră în gură, în gât și în ochi tot timpul, iar când bate vântul chiar nu putem să respirăm. Au venit să ne spună prin tot felul de studii mincinoase că gunoiul măcinat din aer nu vine dinspre groapă ci vine de pe șosea, de la mașini. Sunt minciuni foarte grave și noi știm exact pentru că trăim de atâția ani lângă groapă iar praful de gunoi măcinat are un gust dulceag. Din ce am auzit la groapă au fost depozitate și otrăvuri amestecate cu cianuri aduse de prin Argeș și știm că atunci când se depozitează așa ceva mirosul din aer și praful de gunoaie capătă alt gust ceva mai înțepător și mai acid, gustul pe care le-am respirat și praf pe care l-am mâncat ani de zile.

Când ia foc groapa, și asta se întâmplă de 2, 3 sau 4 ori pe an fugim din casă ca potârnichile de frică de a nu lua foc cu toții, și așteptăm pe margine să se stingă focul. Fiind foarte aproape de groapă, la 70, 80 și 100 de metri, pale de gunoi aprinse ajung în curțile noastre și câteodată pe acoperișuri și reușim cu greu să le stingem.

Dacă groapa nu venea spre sat poate aveam altă soartă, noi avem aici case de când ne știm, de la bunici, din anii 40 – 50 iar când a venit Ceaușescu cu dărâmăturile de la cutremurul din 1977 noi casele tot aici le aveam.

Când depozitau dărâmături și moloz din construcții nu aveam probleme că groapa era la o distanță de peste 1 km dar când au început din 2002 să depoziteze mizerii și gunoaie groapa s-a extins către case și odată cu ea toate nenorocirile noastre. Au început să zică că noi am venit cu casele spre depozit și este vina noastră dacă ne miroase, dacă apa nu este bună, dacă ne iau foc acoperișurile sau avem gângănii și șobolani.

Șobolani sunt acești afaceriști nesătui și cei din Minister și Agenții care mint cu nerușinare și ne vând viața și sănătatea acoperindu-se cu studii prin care spun că totul este extraordinar și noi o ducem foarte bine iar muntele de gunoi de lângă case ne face mult bine.

Să ne spuneți doamna Ministru Grațiela Gavrilescu de ce dați voie Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, doamnei Dorojan și doamnei Gârban, să dea o nouă autorizație pentru groapa Glina dacă legea interzice o groapă la o distanță mai mică de 1000 m de case? Să ne spuneți de ce încălcați această lege și cu ce scop? Să ne spuneți domnule Ministru al Sănătății Florian Dorel Bodog de ce dați voie Direcției de Sănătate Publică Ilfov și domnului Director Crăciun să dea aviz de sănătate când groapa se află la o distanță de 70 de metri de casele noastre ? De ce încălcați această lege? Să ne spuneți doamna Ministru de Interne de ce dați voie celor de la ISU Ilfov să dea aviz gropii de gunoi Glina când aceasta se află la mai puțin de 70 de metri de casele noastre și putem să ardem cu șobolanii noștri cu tot în câteva minute când ia foc groapa până să mai poată cineva să ne mai salveze?

Considerăm că dacă avizați groapa Glina pe următorii 10 ani pe data de 28 septembrie o faceți cu bună știință iar ce va întâmpla rău cu noi este vina voastră și păcatul vostru pe care trebuie să îl purtați și să răspuneți pentru el în fața justiției umane sau divine sau în fața ambelor.

Mai aveți încă posibilitatea să fiți buni, mai aveți posibilitatea să fiți oameni, mai aveți posibilitatea să fiți demni – NU AUTORIZAȚI GROAPA DE GUNOI GLINA, NU NE CONDAMNAȚI LA MOARTE!

Noi cei din comuna Glina și Popești Leordeni, care semnăm mai jos, invităm public în data de 22 septembrie 2017, ora 11 în comuna Glina, strada Constantin Văcărescu, nr.20, următoarele autorități:

- Ministrul Mediului – doamna Grațiela Leocadia GAVRILESCU

- Director Executiv Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov – doamna Gabriela Dorojan

- Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov – doamna Elena Gârban

- Ministrul Sănătății – domnul Florian - Dorel Bodog

- Director Executiv Direcția de Sănătate – domnul Dănuț Crăciun

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ilfov – domnul Colonel CHISCOP Flaviu-Dorel