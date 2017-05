Un deputat PSD îl face praf pe Liviu Dragnea

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, care l-a criticat dur Liviu Dragnea pentru mazilirea lui Șerban Nicolae de săptămâna trecută, a făcut pe pagina sa de Facebook o scurtă listă a ”inconsecvențelor” șefului său de partid.

Pleșoianu consideră că dacă tot îi critică pe alții pentru inițiativele lor, Dragnea ar trebui să analizeze și propriile ”inconsecvențe” și impactul lor negativ asupra României. Astfel, parlamentarul PSD amintește de poziția lui Dragnea față de Legea grațierii, față de propunerea de prim-ministru, "suspendarea" lui Klaus Iohannis, "demiterea" Laurei Codruța Kovesi.

Iată postarea lui Pleșoianu:

"Consecvența – Această Fata Morgana a politicii românești...

Dacă tot spui, ca lider de partid, că anumite inițiative, critici, luări de poziție sunt dăunătoare formațiunii politice pe care o conduci și, în general, țării, atunci e bine să te întrebi și pe tine însuți cât de mult bine i-au făcut următoarele stridente INCONSECVENȚE propriului partid și țării (o scurtă selecție):

1. DEJA CELEBRA LEGE A GRAȚIERII

Liviu Dragnea, ianuarie 2017: „Dacă în câteva luni de zile, adică probabil până la vară, România nu întreprinde şi nu iniţiază un pachet de măsuri printre care şi legea graţierii, de această amendă nu scăpăm şi, dincolo de amendă, mai este o situaţie - eu am cerut public, azi, ministrului Justiţiei să se spună public câţi romani au murit în închisorile din România, sunt zeci, sunt sute, sunt mii, asta trebuie să se ştie. Ei nu au fost condamnaţi la moarte, sunt membri ai societăţii româneşti care au dreptul la viaţă.”

Liviu Dragnea, mai 2017: „Eu am ridicat această problemă să ne gândim serios dacă această lege a grațierii mai e oportună. (...) Toate aceste teme nu pot fi rezolvate prin legea grațierii. Poate eventual rezolva o parte din efecte, dar nu cauze. Trebuie să ne gândim serios dacă această lege mai e oportună.”

2. „UNICA” PROPUNERE DE PREMIER

Liviu Dragnea, decembrie 2016: „Dacă această propunere de premier (Sevil Shhaideh) va fi refuzată, neexistând niciun motiv constituţional sau din punct de vedere al drepturilor fundamentale să fie refuzată, atunci vom înţelege că nu s-ar dori ca cei care au câştigat alegerile şi au majoritate să facă Guvernul, deci nu are rost să venim cu o a doua propunere. Am venit cu o singură propunere, dacă va fi refuzată, ne vedem în altă parte.”

Liviu Dragnea, decembrie 2016: „Am găsit o soluție cu un coleg care nu merge la Palatul Victoria ca să-și facă acolo un pol de putere (Sorin Grindeanu).”

3. SUSPENDAREA... SUSPENDĂRII

Liviu Dragnea, decembrie 2016: „Dacă vom ajunge la concluzia că e bine pentru ţară să-l suspendăm pe Iohannis, nu voi avea nicio ezitare.”

Liviu Dragnea, decembrie 2016: „Nu sunt iresponsabil, nu suntem iresponsabili să folosim această forţă politică în a face rău sau în a tulbura foarte mult ţara şi vieţile românilor. (...) Noi nu dorim să băgăm Romania într-o criză politică.”

4. DELIMITAREA PRIN... PRELUARE sau UN... „SERVICIU” BUN ASIGURĂ VICTORIA

Liviu Dragnea, decembrie 2016: „Există instituţii în această ţară pe care le respect foarte mult. Dar eu am decis, şi colegii mei mă susţin, mai ales după ce s-a întâmplat ieri şi în ultimele zile, să separăm apele dintre servicii şi partide. Vreau să avem o colaborare instituţională cu toate instituţiile, dar cinstită şi în limitele legii. Cred că va fi sănătos pentru toată lumea.”

Martie 2017: Premierul Grindeanu l-a numit consilier pe generalul SRI Gabriel Stătescu, proaspăt trecut în rezervă. În SRI, Gabriel Stătescu a condus Direcția pentru comunicații și IT...

Statescu fusese pus în fruntea comunicațiilor online de Florian Coldea și promovat în grad, în 2011, de Traian Băsescu...

5. REEVALUĂRI

...Apropo de Băsescu. Un fragment semnificativ din lupta cu Sistemul acestuia:

În doar câteva săptămâni, Oana Schmidt-Hăineală (fost președinte CSM în era Băsescu și personaj foarte important la momentul Referendumului din 2012) a fost dorită și preluată de către două dintre ministerele cabinetului Grindeanu: la Justiție, apoi la Interne...

6. NU SUNT DE ACORD SĂ FIU DE ACORD CU CE NU FUSESEM DE ACORD CÂND ERAM DE ACORD...

Liviu Dragnea, februarie 2017 (înainte de decizia ministrului Toader referitor la posibila solicitare de revocare a Laurei Codruța Kovesi și a lui Augustin Lazăr): „Nu împărtăşesc părerea cu privire la demisia lui Kovesi. Nu pentru aşa ceva (Decizia CCR) aş cere demisia cuiva. Noi ca partid nici în campanie, nici după alegeri nu am avut şi nu avem de gând să cerem revocarea celor trei procurori de la DNA, DIICOT şi Parchet General.”

Liviu Dragnea, martie 2017 (după decizia ministrului Toader referitor la posibila solicitare de revocare a Laurei Codruța Kovesi și a lui Augustin Lazăr): „Ieri am fost foarte dezamăgit. Nu am vrut să ies până astăzi. O fi avut întâlniri, nu o fi avut, nu știu...”

7. VINUL VECHI E MAI BUN CA PARLAMENTARUL NOU...

Liviu Dragnea, noiembrie 2016, în plină campanie electorală: „Romanii hotarasc prin votul lor. Prima informatie pe care o dau: PSD are pe lista la Camera 84% nume noi, la Senat 85% nume noi, 40% tineri, nume noi fata de cei care erau pana acum. La locale am avut 23 de mii nume noi din 44 mii, peste 50%, din 28 presedinti de Consilii Județene, 21 sunt noi, tineri. Poate unii spun că nu contează, dar în realitate contează.”

Liviu Dragnea, mai 2017 (explicând în stil superior-ironic, cu mimică miștocărească, de ce nu îl prea interesează punctele mele de vedere): „E un membru ‚marcant’ și foarte ‚vechi’... Apreciez ‚foarte mult’, țin cont ‚ENORM’ de aceste aprecieri, dar nu vreau să le comentez...”.

Carevasăzică, în campanie dă bine să vorbim despre marea reformare prin „oameni noi”, dar apoi clătinăm din cap sictiriți și nu comentăm ce zice unul doar pentru că e... „nou”..."