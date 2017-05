Un ministru îl atacă pe stăpânul Băilor Herculane: practică prețuri exorbitante

Ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, a declarat că la Băile Herculane există un contract de concesiune a resurselor de apă minerală în favoarea unui întreprinzător privat care practică prețuri de furnizarea exorbitante. Fără să numească expres compania, oficialul Executivului a făcut referire la SC Hercules, unde acționar este societatea Argirom, controlată de omul de afaceri Iosif Armaș, fost parlamentar. "Referitor la problema accesului la apă termală a tuturor proprietarilor de hoteluri şi pensiuni din Băile Herculane, determinată de existenţa unui contract de concesiune a acestei resurse în favoarea unui întreprinzător privat care practică preţuri de furnizare exorbitante, ministrul Mircea-Titus Dobre a anunţat că va analiza situaţia cu instituţiile abilitate în acest domeniu, pentru a clarifica situaţia juridică a acestei resurse naturale", arată Ministerul Turismului, într-un comunicat.

Fostul deputat Armaş a fost anul trecut pus sub acuzare pentru delapidare şi bancrută frauduloasă într-un dosar privind devalizarea staţiunii Băile Herculane.

Conform Parchetului antimafia, "s-a reţinut faptul că suspecţii Armaş Iosif, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Hercules SA Băile Herculane, acţionar şi administrator special al SC Argirom Internaţional SA Bucureşti (acţionar majoritar în SC Argirom Internaţional SA Bucureşti, societate care la rândul ei deţinea peste 60 % din acţiunile SC Hercules SA Băile Herculane); Răiescu Filip – director general al SC Hercules SA şi Adamescu Gavril – director economic al SC Hercules SA au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi alte persoane, având drept scop scoaterea activelor/bunurilor SC Hercules SA din patrimoniul acesteia şi totodată, însuşirea pentru membrii grupului a sumelor de bani obţinute din valorificarea acestor active."

Verificările procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism vizează săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi complicitate la delapidare, bancrută frauduloasă şi complicitate la bancrută frauduloasă, dar şi abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Conform DIICOT, imobilele înstrăinate în mod fraudulos de acest grup infracţionat organizat ar fi: pădure în Domogled cu Fabrică de Gheaţă, pădure la Cerna cu restaurant ”Grota Haiducilor”, clădire IBTH – birouri, clădire Băi Termale Apollo, clădire Baia Termală Hebe, spital pentru militari şi ofiţeri – Pavilion 4, sanatoriul medical Balnear – Pavilion 3 (actual Hotel Apollo), ”Băile Neptun”, hotel Decebal – sanatoriu medical balnear - Pavilionul 2, hotelul Traian – Pavilionul 1, complex de edificii – cazinou, sanatoriul militar cu curte şi baie pentru militari, hotelul Diana, hotelul Roman, hotelul Afrodita, baia Venera, baia Diana, sanatoriul medical balnear IOVR – Pavilionul 12, clădire sediu nou, hotelul Hercules, hotelul Ferdinand.

Omul de afaceri Iosif Armaș, care a prosperat în special în regimul Adrian Năstase, a avut probleme în ultimii ani cu privatizarea Hercules pentru că nu şi-a respectat contractul de privatizare. Lui Armaș i-au fost vândute hotelurile Decebal, Traian, Apolo, pavilioanele 1, 2, 5, 7, băile Diana, Hebe, Neptun, Venera, fosta clădire a fabricii de gheață și Complexul Casino construit de arhitecții Imperiului Austro – Ungar. Pentru toate acestea, Armaș a plătit cam cât prețul unei vile cu ștaif din București. Aceste active au făcut ulterior obiectul unor garanții pentru împrumuturi contractate de Armaș, împrumuturi neplătite. „Toate clădirile care formează centrul istoric al Băilor Herculane, 12 imobile și hoteluri de patrimoniu național, toate construite între 1700 și 1900, au fost ipotecate pentru împrumuturi derizorii. Sumele, luate împrumut de Armaș, prin SC Hercules, de la persoane fizice, variau între 50.000 și 200.000 de euro, per imobil. Intră aici Hotelurile Decebal, Traian, Apolo, Cazinoul și altele. Practic, toate pavilioanele din centrul istoric. Cum Armaș nu a înapoiat banii, cei care l-au împrumutat au revendicat clădirile”, relata, cu ceva timp în urmă, primarul din Herculane, Nicușor Vasilescu. „Hotelurile au fost scoase la vânzare din cauza faptului că Societatea Hercules avea un proces dinaintea privatizării, de care eu nu am știut, iar în instanță am fost obligați să plătim câte 80.000 de euro de bucată. Așa au ajuns să se vândă hotelurile Roman și Diana. Cazinoul s-a vândut pentru că, la cele 4 milioane de dolari cât a trebuit plătit pentru carcasele de aer condiționat, s-a calculat și dobândă la dobândă”, a explicat Armaș.