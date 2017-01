Unul din cinci români suferă de varice

Deseori ignorate atât de bolnavi, cât și de medici, în anumite cazuri, varicele sunt afecțiuni care, în timp, pot deveni serioase. Pe lângă moștenirea genetică, sedentarismul, lipsa de mișcare și de sport, sunt și alți factori esențiali în dezvoltarea afecțiunii. Cel mai recent studiu, VeinConsult, arată că unul din 5 români suferă de varice.

Rafael Halpern, medic specialist în chirurgie cardiovasculară explică de ce apar varicele, ce trebuie să facem să prevenim formarea lor și cum se pot trata. „Ca să înțelegem mai bine cum apar varicele, trebuie să știm că venele de la nivelul picioarelor sunt niște tuburi prin care sângele, în mod normal, ar trebui să circule într-o singură direcție – dinspre periferie spre inimă. Acest lucru este posibil datorită unor supape (valve venoase) ce împiedică refluarea sângelui dinspre inimă spre periferie. Când aceste supape nu mai funcționează corect, sângele circulă prin vene bidirecțional – dinspre periferie spre inimă, dar și dinspre inimă spre periferie. Apare astfel o supraîncărcare a venelor de la nivelul picioarelor, ce are drept consecință dilatarea acestora și formarea varicelor“, spune Halpern.

Factori de risc

Potrivit medicilor, ereditatea (în special transmiterea de la mamă la fiică) are un rol esențial în apariția varicelor. Alți factori ar putea fi: sexul feminin (varicele apar mai frecvent la femei decât la bărbați), vârsta (de regula varicele apar la femeile după prima sarcină, însă înaintarea în vârstă crește frecvența apariției varicelor), profesii care presupun statul în picioare timp îndelungat (chirurgi, asistente medicale, frizeri, profesori etc.), statul pe scaun timp îndelungat, obezitatea, sarcina, efortul fizic ce presupune ridicarea de greutăți și contracții ale mușchilor abdominali etc.

„În cazul în care aveți o profesie ce presupune statul îndelungat în picioare, este folositor să purtați ciorapi elastici de prevenție care să comprime venele de suprafață, împiedicându-le astfel să se dilate și să devină varice. Acești ciorapi elastici trebuie prescriși de un medic de specialitate“, explică medicul.

Sport. Dar care?

Sporturile ce presupun contracții ale mușchilor gambieri, precum înotul și mersul pe bicicletă, sunt sporturi ce ajută la prevenirea apariției varicelor la picioare. „Pe de altă parte, sporturi ce presupun sărituri sau alergat pe teren dur, precum baschetul sau tenisul, pot accentua sau produce apariția varicelor ca urmare a traumatismelor repetate ale supapelor venoase (valvelor venoase) de către coloana de sânge din vene“, spune medicul.

În afară de faptul că sunt inestetice, varicele trebuie tratate și pentru că pot cauza diverse complicații: umflarea picioarelor, tromboze venoase, dermită de stază (colorarea în maroniu a pielii de la nivelul gambelor), ulcere venoase sau sângerări, dacă se rup. Astfel, metodele de tratament sunt diverse, cu complicații postoperatorii minime, recuperare rapidă și șanse mici de recidivă. „După majoritatea tipurilor de intervenții, pacienții trebuie să poarte cel puțin 7 zile un ciorap compresiv prescris de medic“, conchide Rafael Halpern.

Sfaturi pentru prevenirea varicelor

Trebuie evitat: statul în picioare sau la birou timp îndelungat, apariția obezității, expunerea îndelungată la soare, băile fierbinți, sauna. În timpul statului în picioare sau la birou timp îndelungat sau în timpul unei călătorii de lungă durată cu avionul, trenul sau mașina trebuie să faceți, cel puțin din două în două ore, următoarele mișcări: mișcări ale gambelor (mișcări de „bicicletă“), mișcări de flexie și extensie a piciorului, mișcări de ridicare și coborâre pe vârfuri. De asemenea, este indicat să stați cu membrele inferioare ridicate la 30 de grade în timpul nopții și în perioadele de repaus, să practicați mersul pe bicicletă și înotul. În cazul în care aveți o profesie ce presupune statul îndelungat în picioare sau eforturi de ridicare de greutăți, este folositor să purtați ciorapi elastici de prevenție care să comprime venele de suprafață, împiedicându-le astfel să se dilate și să devină varice. Acești ciorapi elastici trebuie prescriși de un medic de specialitate.