Urări de Crăciun de la SRI şi nu numai

Obişnuit al reţelelor de socializare SRI urează, pe pagina de Facebook, cu prilejul Crăciunului, "Sărbători liniştite!". Fotografia postată a strâns mii de like-uri şi a fost distribuită de sute de utilizatori.

Comentariile nu au întârziat să apară: "Moșul asta mi se cam pare sub acoperire :) Craciun liniștit SRI ! Apărați țara" şi "Ho ho ho! Big like pt departamentul de imagine, PR sau cum s-o fi chemand.

Tot pe Facebook, Ministerul Apărării Naţionale ne îndeamnă să aruncăm la propriu orice grijă și să ne bucurăm de aceste zile de sărbătoare alături de cei dragi.

"Bună dimineaţa la Mos Ajun! Să aruncăm orice grijă și să ne bucurăm de aceste zile de sărbătoare alături de cei dragi! Sărbători fericite tuturor!", se arată in mesaj.

#România #mapn #ArmataRomâniei

Şi Forţele Terestre Române ne urează Sărbători fericite.

Forţele Navale prezintă un "brad" împodobit... altfel. Este vorba despre nava şcoală Mircea.

Iar Poliţia Române ne îndeamnă, pe pagina de Facebook, să păzim bine geamurile şi hornul.

"Ați fost cuminți? Deseară vine Moșul pe horn...ușile și ferestrele rămân asigurate".