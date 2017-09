Urgent la scheletele din dulapurile SRI

Degeaba președintele Klaus Iohannis s-a făcut că-l trece în rezervă pe generalul Florian Coldea. Îl apără ca să-și țină gura. Abuzurile dezvăluite de Sebastian Ghiță au mai ridicat puțin din vălul care acoperea operațiunile murdare coordonate de smucitul general (marcat și neurologic de periculoasele sale lucrături). În ciuda avalanșei de date și de informații, Klaus Iohannis și echipa sa au încercat să îngroape scandalul, fără să realizeze că încălcările Constituției, dirijarea în stil totalitar a Justiției și a proceselor, arestările făcute la ordin și pe bază de interes, penetrarea presei și a partidelor politice, toate vor ieși la iveală.

Mărturisirile colonelului (r) Daniel Dragomir, fost comandant al Departamentului Antiterorism din SRI, echivalează cu o depoziție de importanță uriașă. Klaus Iohannis nu se mai poate uita la Lună și nici fredona valsuri austriece în drumurile sale spre Sibiu. Trebuie să acționeze cumva. Lațul din jurul lui Florian Coldea și al Laurei Codruța Kovesi se strînge din ce în ce mai tare și, vrînd-nevrînd, se strînge și în jurul său.

Am scris în Cotidianul de nenumărate ori despre felul cum SRI-ul controla justiția și procesele, despre procurorii și judecătorii acoperiți, implicați în trîntirea sau deturnarea unor procese. Despre controlul SRI-ului asupra întregului mecanism de justiție a vorbit explicit și generalul Dumitru Dumbravă, au mărturisit și judecători care s-au temut să recunoască în public. Brațul SRI a mutilat justiția, a controlat lumea politică, s-a implicat în desemnarea președintelui, a manipulat demonstrații și proteste. Începe să iasă la iveală că afacerea Watergate a fost doar o glumă americană. În România, sub privirile acelorași americani și ale serviciilor lor, dar într-o țară europeană, s-a produs una dintre cele mai mari deturnări de la funcționarea unui serviciu secret și a unui stat de drept. SRI plus SPP și STS, într-o colaborare strînsă și sub bagheta președintelui Traian Băsescu, au preluat controlul vieții publice, al partidelor politice, au tras sfori în momente importante din viața parlamentară. Scăpate de sub supravegherea Parlamentului, serviciile secrete au preluat și controlul asupra unei importante părți a economiei. Uniunea Europeană nu a cunoscut în interiorul său o asemenea contrafacere a vieții politice și a regulilor democratice. Culmea ironiei, mulți politicieni europeni au căzut în plasa agenților de influență controlați de aceleași servicii secrete românești, uneori sprijinindu-le abuzurile și contrafacerile cu pledoarii încărcate de ridicol.

Dezvăluirile colonelului (r) Daniel Dragomir (arestat de DNA pentru un dosar încă nelămurit) nu mai pot fi ignorate. Ele confirmă implicarea SRI în partidele politice, în controlul proceselor deschise împotriva adversarilor politici ai președintelui și ai serviciilor. SRI-ul și Parchetul General au folosit pretextele terorismului pentru a intercepta convorbiri și urmări cetățeni. DNA-ul și SRI-ul au folosit apoi anticorupția pentru neutralizarea adversarilor politici sau a celor căzuți în dizgrație. Toată campania anticorupție, atît de lăudată în străinătate de propagandiștii și partizanii Binomului, se dezumflă spectaculos. Daniel Dragomir a vorbit luni seară la RTV despre dosare protejate, despre dosare contrafăcute, despre abuzuri și încălcări ale libertăților cetățenești și ale Constituției României. Oricum am întoarce-o, nu putem trece mai departe!

Am urmărit un proces politic înscenat deputatului Ion Stan. Am asistat în instanță și la derularea înregistrărilor făcute de SRI și prezentate completului de judecătoare. Celebra luare de mită cu care a fost terfelit Ion Stan a dispărut dintre acuzații, iar înregistrările, așa neprofesionale cum arătau, nu puteau fi prezentate nici la cercul pionierilor. Am văzut cum judecătoarele primeau bilețele în timpul ședinței ca la discotecă (nu cred că erau liste de cumpărături sau rețete medicale). Ion Stan a fost executat la comanda SRI pentru că în interpelările sale făcute de la microfonul Camerei Deputaților a vorbit despre abuzurile SRI și ale DNA, despre monstruoasa colaborare dintre cele două insituții. Și despre trăsnăile președintelui Traian Băsescu. Și a fost executat!

Cercetarea cadavrelor din dulapurile SRI se impune cu stringență. Din păcate, ne lipsesc procurorii, parlamentarii și ofițerii care să ia la mînă toate cadavrele lăsate prin dulapurile SRI rămase din mandatul scăpat de sub control al lui Florian Coldea și al Laurei Codruța Kovesi. Poate că un alt serviciu aliat sau o comisie de parlamentari europeni ar putea contribui măcar la strîngerea probelor și înregistrarea mărturiilor. Numai așa România va putea demantela controlul abuziv al unuia dintre cele mai totalitare servicii secrete asupra unei societăți cu pretenții și aparențe democratice.

Școala Securității românești a contribuit din plin la contrafacerea unei democrații iluzorii, de carton și, pe alocuri, super-ticăloase.

Nu-mi place Victor Ciutacu nici în gară! Este cel mai anti-TV dintre toți oamenii care s-au perindat pe micul ecran. Vorbește de parcă grohăie. Dar cu găzduirea lui Daniel Dragomir a dat lovitura!

