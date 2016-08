"Urzeala Tronurilor", final după sezonul al optulea

''Urzeala Tronurilor'' (Game of Thrones) se va încheia după sezonul al optulea, a confirmat HBO, canalul care produce și difuzează serialul, potrivit BBC.

Șeful de programare al HBO, Casey Bloys, a spus că numărul de episoade pentru sezonul final nu a fost încă stabilit.

Casey Bloys nu a exclus crearea unui serial derivat (spin-off), precizând că producătorii nu se opun, dar ''nu există planuri concrete chiar acum.''

Al șaptelea sezon — format din șapte episoade în loc de zece — este așteptat în vara anului viitor, în timp ce sezonul final va fi difuzat în 2018.

Anul trecut, ''Game of Thrones'' a câștigat un record de 12 premii Emmy pentru un serial într-un singur an. Filmul a primit, de asemenea, 23 de nominalizări — un alt record — înaintea ceremoniei anuale din acest an care va avea loc în luna septembrie.

Serialul de televiziune ''Game of Thrones '' se bazează pe romanele scrise de George R R Martin.