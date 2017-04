Va pieri industria europeană a cărbunelui?

După jumătate de mileniu în care cărbunele a energizat Europa, fiind chiar premisa creării UE, acum îşi trăieşte ultimele clipe. Conform unei analize realizate de Bloomberg, în maximum 10 ani, majoritatea termocentralelor şi a minelor de cărbune de pe teritoriul UE nu vor mai funcţiona, pentru că asaltul industriei „verzi“, reprezentată de fermele eoliene şi fotovoltaice, le va face necompetitive.

Companii precum Drax Group, Steag sau Uniper închid termocentrale într-un ritm-record, din Austria până în Anglia, pentru că devin neputincioase în competiţie cu energia mai ieftină eoliană şi solară. Astfel încât, după o folosinţă intensă de 500 de ani, timp în care a încălzit casele europenilor, a creat Revoluţia Industrială, apoi UE, chiar cu preţul încălzirii globale, Vechiul Continent pur şi simplu nu şi-o mai permite. „Este o lume cu totul diferită pentru combustibilii fosili“, spune Johannes Truby, un analist la Agenţia Internaţională pentru Energie. Din 2012, agenţia a ajustat cu 12% previziunile privind folosirea cărbunelui în Europa în orizontul de timp 2030 şi acum aşteaptă doar o capacitate instalată de 114 GW în termocentrale, comparativ cu precedenta estimare din 2014, de 177 GW. Ţări precum Anglia, Franţa, Portugalia, Austria şi Finlanda lucrează activ la politici energetice care să suplinească aportul de cărbune. În lume, combustibilul fosil este într-o luptă disperată pentru că energia „verde“ produce o electricitate mai ieftină şi deja angajează mai mulţi oameni. Chiar şi în SUA, unde preşedintele Donald Trump vrea să taie din standardele obligatorii de mediu, pentru a ajuta industria cărbunelui, multe centrale nu mai pot concura cu abundenţa şi preţul mic al gazului.

La cea mai mare centrală pe cărbune din Europa, în Voerde – Germania, trei furnale de câte 250 de metri stau adormite, după 50 de ani în care au scos permanent fum şi abur. În trecut, produceau 2,2 GW pentru 4,5 milioane de case, până când, în ultimele săptămâni, proprietarul Steag a apăsat pe întrerupător pentru a le opri. Politica guvernului german pentru energie „verde“ (Energiewende) face să apară în ţară din ce în ce mai multe centrale eoliene şi solare, care au creat o abundenţă de energie pe piaţă, prăbuşind preţurile. Numai în această lună, operatorul reţelei de transport a dat avizele necesare pentru construcţia de centrale eoliene pe mare, care, pentru prima dată, se aşteaptă să fie profitabile chiar şi fără subvenţii. Toate acestea au subminat viabilitatea termocentralei Voerde, care angaja odată 550 de muncitori.

„Am închis această centrală pentru că Energiewende nu ne mai permite să operăm în condiţii de profitabilitate“, spune Joachim Rumstadt, preşedintele Steag. Unitatea nu este profitabilă, chiar în condiţiile în care are cea mai bună tehnologie disponibilă pentru arderea cărbunelui.

Aproape jumătate din închiderile de centrale europene totalizând 10 GW au avut loc în Anglia, după ce guvernul a dublat taxele pentru poluare. În consecinţă, emisiile de gaze de seră ale Angliei au scăzut şi ele cu o cincime.

„Nu există niciun dubiu că noile investiţii în energie vor fi direcţionate către surse cu emisii scăzute de carbon. Cu sursa de producţie devenind din ce în ce mai curată, electrificarea este prima soluţie pentru decarbonificarea tuturor sectoarelor economice“, arată Antonio Mexia, CEO al Energias de Portugal şi şeful Eurelectric.

Cerinţele de mediu pentru cărbune şi scăderea costurilor de operare ale energiilor regenerabile arată că este deja mai ieftin să construieşti o centrală eoliană sau solară decât una pe cărbune sau gaz, potrivit Bloomberg News Energy Finance. „Nu cu foarte mult timp în urmă, era mai avantajos să deţii termocentrale pe cărbune decât pe gaz, acestea din urmă fiind în pericol de închidere“, spune Jonas Rooze, un analist BNEF. Acum, continuă acesta, „este chiar invers, am trecut extrem de repede de la o situaţie la alta“.

Până în 2030, va fi mai ieftin să construieşti o fermă eoliană decât să păstrezi în funcţie o turbină pe cărbune, a mai precizat analistul citat.

Atunci când este folosit pentru generarea de energie, cărbunele este cel mai intensiv în carbon dintre combustibilii fosili, producând de două ori mai mult cantitatea de emisii de carbon comparativ cu gazul, potrivit Departamentului pentru Afaceri, Energie şi Strategie Industrială. În timp ce captarea carbonului şi stocarea pot face cărbunele mai prietenos cu mediul, aceste tehnologii necesită mult timp şi bani pentru a fi dezvoltate, chiar în timpul în care preţul energiei „verzi“ tot scade.

Stadiul închiderii termocentralelor pe cărbune arată că, în acest an, capacitatea instalată în energie fotovoltaică o va depăşi pe cea în cărbune, pentru prima dată, potrivit Pira Energy, o divizie a S&P Global Inc. Cel puţin încă 4,3 GW vor fi închişi, suspendaţi de la funcţionare sau convertiţi în generarea pe bază de gaz în 2017, potrivit Sandbag, un ONG londonez pe probleme de mediu.

500 de ani cărbunele a încălzit casele europenilor

Situaţia din România

Termocentralele şi minele de cărbune din România trăiesc şi ele vremuri foarte dificile, confruntându-se cu aceeaşi competiţie acerbă din partea energiei „verzi“ şi cu costuri în continuă creştere, atât pe partea de conformare la standardele de mediu, cât şi cu dobânzile şi penalităţile la creditele neachitate şi datoriile către buget. Atât Complexul Energetic Oltenia, cât şi Complexul Energetic Hunedoara, precum şi minele lor, de lignit şi huilă, au pierderi şi datorii uriaşe, care cresc an de an, fiind puse sub spectrul insolvenţei. Multe dintre cariere s-au închis sau urmează să se închidă, s-au restructurat sau urmează să se restructureze mii de angajaţi. În acelaşi timp, după cum s-a văzut în iarna din care tocmai am ieşit, termocentralele au echilibrat Sistemul Energetic Naţional, care, pe fondul consumurilor-record de energie, ar fi fost depăşit doar cu Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi producătorii eolieni şi fotovoltaici. Cu atât mai mult cu cât o bună parte din energia „verde“ pleca la export, fiind mai ieftină, deci mai competitivă, lăsând SEN cu deficit. În ianuarie şi februarie, până şi grupuri termo pe cărbune care nu mai funcționaseră de ani de zile au fost pornite pentru a alimenta cererea internă.

Marea Britanie, fără energie din cărbuni

Anglia a încetat vinerea trecută să mai folosească energia produsă din cărbune, conform BBC.com.

Cea mai lungă durată a acestui procedeu a durat 19 ore și s-a petrecut în luna mai a anului 2016. Această decizie a venit după ani de tranziție la gazele naturale și la energiile regenerabile.

Oficialităţile au declarat că o zi fără cărbune pare foarte profitabilă, însă acest lucru se va ști cu exactitate odată cu trecerea timpului. Marea Britanie a inaugurat prima centrală pe bază de cărbune în anul 1882, iar acesta a rămas o parte dominantă a mixului energetic până în anii 1990. Cu toate acestea, utilizarea sa a scăzut în ultimii ani, deoarece instalațiile au fost închise sau au trecut la arderea biomasei, reprezentând doar 9% din producția de energie electrică în 2016 – în scădere de la 23% față de anul precedent.

Cărbunele a fost principala sursă producătoare de energie a Marii Britanii timp de un secol. Momentul de referință al zilei de vineri – prima perioadă de 24 de ore fără producție de cărbune – este un semn al modului în care combustibilul, odinioară extrem de puternic, este trimis în istorie.

Unul dintre motive este faptul că panourile solare și turbinele eoliene oferă în prezent mult mai multă energie electrică pentru fabrici și case. Reducerea consumului de energie este de asemenea un factor. Fabrici vechi și nefolositoare de producere a energiei pe cărbune au fost închise în ultimii ani, iar combustibilul fosil a jucat un rol destul de neînsemnat în sistemul energetic.

„O zi întreagă fără cărbuni ar însemna enorm. Încă de la sfârșitul anilor 1980, cărbunii furnizau până la 70% din energia electrică din Marea Britanie“, a declarat, pentru BBC, Paul Ekin, profesor la Universitatea din Londra.

„Apoi am avut rețeaua de gaze în anii 1990, când energia nucleară a contribuit cu aproximativ 25%, iar cărbunele a scăzut sub 50%. Energia eoliană urma să înlocuiască cărbunele cu gaz, doar că energiile regenerabile, cum ar fi energia eoliană și cea solară, aveau de asemenea un rol mai mare – reprezentând 25% din ofertă în 2015“, a mai spus Paul Ekin.

Hannah Martin, director al agenției Greenpeace Marea Britanie, a declarat că prima zi fără cărbune în Anglia de la Revoluția Industrială „ar marca un punct important în tranziția energetică“. Cu toate acestea, Cordi O’Hara, de la National Grid, este de părere că „mixul nostru energetic continuă să se schimbe și National Grid adaptează funcționarea sistemului pentru a îmbrățișa aceste schimbări“. (A.C.)