Vanghelie a încurcat-o

Poliția a sesizat Tribunalul București cu privire la faptul că Marian Vanghelie a încălcat termenii controlului judiciar în dosarul în care este judecat.

Vanghelie a declarat, miercuri, că în data de 4 septembrie nu s-a prezentat la Poliție pentru verificarea controlului judiciar deoarece a fost bolnav.

"Mi-a fost rău, am avut trei zile în care nu am putut să mă ridic din pat. M-am dus după aceea, am dat o declarație, am explicat. (...) E un lucru firesc și i se poate întâmpla oricui. Asta este viața. Nu am anunțat înainte să îmi fie rău, că nu am apucat”, a spus Vanghelie, miercuri, la ieșirea din sala de judecată a Tribunalului București.

Sesizarea Poliției urmează să fie discutată de judecători la începutul lunii viitoare.

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea a nouă infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și șapte infracțiuni de spălare de bani.