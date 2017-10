Vanghelie câștigă o bătălie cu procurorii

Judecătorii de la Tribunalul București au respins joi cererea procurorilor de arestare a fostului primar al sectorului 5 Marian Vanghelie, acesta fiind judecat în continuare în stare de libertate, sub control judiciar.

Mai mult, instanța a decis să-i ridice lui Vanghelie interdicția de a părăsi teritoriul României, după ce fostul edil a cerut voie să meargă la tratament în străinătate, susținând că suferă de "tuse" ca urmare a unui "reflux alimentar".

Poliția a sesizat Tribunalul București cu privire la faptul că, în data de 8 septembrie, Marian Vanghelie a încălcat termenii controlului judiciar, pe care fostul primar al sectorului 5 îl are în dosarul în care este judecat pentru luare de mită. Vanghelie a fost reclamat că nu s-a prezentat la Secția de poliție pentru verificarea controlului judiciar. În baza acestei sesizări, procurorii au cerut judecătorilor să-i aplice lui Vanghelie o măsură preventivă mai aspră, și anume să fie arestat.

Vanghelie a susținut că nu s-a prezentat la Poliție deoarece a fost bolnav.

"Mi-a fost rău. Trei zile nu m-am ridicat din pat. După aceea, m-am dus, am dat o declarație. Se poate întâmpla oricui. (...) Am avut febră, polițistul m-a găsit în halat. Ați văzut DNA să nu ceară pușcărie? (...) Eu nu am avut voie să mă duc nici la Constanța pentru studii. (...) Eu nu am nicio problemă, unde să plec? Vreau să fac politică, nu mă scoate DNA din politică", a spus Vanghelie.

Pe de altă parte, Vanghelie a cerut în mai multe rânduri judecătorilor să fie lăsat să meargă la tratament în străinătate, deoarece suferă de "tuse" ca urmare a unui "reflux alimentar".